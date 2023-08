Dino Zoff: “Le dimissioni dalla Nazionale non si fanno a cuor leggero, situazione diversa dalla mia nel 2000”

MILANO. La situazione è completamente diversa. Ma anche Dino Zoff lasciò la panchina della Nazionale in modo abbastanza sorprendente. L’ex portiere abbandonò la carica di Ct azzurro in seguito alle critiche di Silvio Berlusconi alla marcatura di Zinedine Zidane durante la finale dell’Europeo del 2000 persa dall’Italia contro la Francia con un epilogo bruciante. La prima reazione dell'ex portiere della Juventus e della Nazionale di fronte alla decisione di Roberto Mancini è soprattutto di stupore.

Zoff, che cosa pensa delle dimissioni di Mancini?

«La prima considerazione è che non se lo sarebbe aspettato nessuno perché appena pochi giorni fa Mancini aveva assunto la responsabilità di tutte le nazionali giovanili ottenendo un incarico di ancora più ampia responsabilità dalla Federazione. È davvero un fulmine a ciel sereno. Si vede che ha avuto un’altra idea».

Quale? Si parla di offerte dall’Arabia Saudita, ma l’ex Ct ha fatto riferimento a una scelta personale.

«Non posso saperlo. È inutile parlarne senza aver certezze. Prima o poi si saprà, ma fino a quel momento non è facile entrare nel merito di questa decisione. Sentiremo le sue ragioni».

Si sente in qualche modo coinvolto da queste dimissioni visto che anche lei lasciò la Nazionale nel 2000?

«Erano condizioni differenti ed erano altri tempi. Di sicuro lasciare la panchina dell’Italia non è qualcosa che si fa a cuor leggero. È una decisione che si prende solo dopo riflessioni profonde. Però, ripeto, preferisco non giudicare. Ognuno fa le scelte che crede».

Che giudizio dà della gestione di Mancini?

«Buono ha vinto gli Europei dopo tanti anni. La prima volta dopo il 1968 quando li avevo vinti io in porta. Certo la mancata qualificazione ai Mondiali è stata una batosta pesante. Ma nel complesso penso che Mancini abbia fatto bene».

Adesso chi vedrebbe bene come successore?

«Non voglio fare nomi, dico solo che deve essere un allenatore robusto».

Spalletti è robusto?

«Non faccio nomi. Ma ci siamo capiti. Deve essere un allenatore capace di sopportare le pressioni. Il nome giusto lo troverà la Figc».

Il nuovo Ct sarà in grado di proseguire il lavoro di Mancini con i giovani?

«Mancini aveva certe caratteristiche, ma l’importante è che i giovani siano buoni. A quel punto tutti li fanno giocare».