Clark e Delia, visite e raduno: il 16 agosto primo giorno di scuola per l’Apu

UDINE. Vacanze ormai agli sgoccioli per l’Apu Old Wild West. La squadra bianconera si raduna mercoledì 16 agosto per dare il via alla stagione 2023-’24, quella del nuovo corso dopo il grande rinnovamento operato sul mercato. L’appuntamento è fissato per le 16 al palasport Carnera.

Il primo “giorno di scuola” prevede i saluti, una breve presentazione di staff tecnico e parco giocatori e naturalmente un allenamento per iniziare a scaldare i muscoli dopo le vacanze estive. Sono 14 i convocati da parte dello staff tecnico guidato da Adriano Vertemati: i dieci senior sono i playmaker Diego Monaldi e Lorenzo Caroti, le guardie Jason Clark e Gianmarco Arletti, le ali piccole Mirza Alibegovic e Iris Ikangi, le ali grandi Raphael Gaspardo e Matteo Da Ros, i centri Marcos Delia e Jacopo Vedovato. Quattro gli under selezionati dallo staff tecnico attingendo dalle giovanili Apu: sono Matteo Pulito (guardia, 2005), Michele Zomero (ala, 2004), Sanou Dabo (centro, 2004) e Matteo Agostini (ala, 2005).

I due stranieri Clark e Delia effettueranno le visite mediche domani mattina: la guardia americana è arrivata a Udine nella mattinata di ieri, il pivot argentino arriva in Friuli nella giornata di oggi. A partire da giovedì il gruppo udinese effettuerà due allenamenti quotidiani, uno al mattino e l’altro al pomeriggio. Sabato mattina seduta unica, domenica giornata di riposo.

Per quanto riguarda il ritiro in quota, partenza per Tarvisio il 22 agosto e rientro a Udine il 27 per disputare la prima amichevole della stagione, al Carnera a porte chiuse contro l’Oakland University, squadra di prima divisione del college americano. Una curiosità: quest’anno cambia il quartier generale tarvisiano del gruppo bianconero, che non sarà più l’Hotel Cervo ma l’Hotel Nevada, in pieno centro.

Le prime partite davanti al pubblico amico coincidono con con il tradizionale Memorial Pajetta, tributo alla madre del presidente Alessandro Pedone: confermato il format con un quadrangolare, si gioca giovedì 31 e venerdì 1 settembre. Oltre all’Apu Old Wild West parteciperanno alla manifestazione Reale Mutua Torino, Fortitudo Bologna e i croati dello Škrljevo.