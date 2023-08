Gesteco già al lavoro, capitan Rota suona la carica: «Vogliamo migliorare»

CIVIDALE. Bartoli? Presente. A ruota, in ordine alfabetico, tutti gli altri. Manca solo Redivo, in missione olimpica con la sua Argentina. Scorre così l’elenco all’appello virtuale dello staff tecnico, il “corpo docenti” delle Eagles.

È il primo giorno di scuola per la Gesteco, classe 2023-’24. Sul parquet, rinnovato, bordato di giallo ai suoi lati, gli atleti arrivano, palla in mano, scaldano subito il polso: più tardi dovranno scaldare i muscoli agli ordini del preparatore Alessandro Petronio.

Assenti giustificati i supporter della “marea gialla”, invitati a riempire il palazzetto di via Perusini questo giovedì, ore 17.30, per un abbraccio ufficiale con tutta la squadra.

Sotto la curva di casa, ad ogni modo, Matteo Berti pregusta il “marasma” che si andrà a creare nei prossimi mesi: «Ho già giocato qui, so come potrà diventare, non vedo l’ora. Sono felice per l’inizio di questa avventura: ora pensiamo a conoscerci, a lavorare. Poi, al termine della preparazione, si inizierà a scorgere il volto di questa squadra».

Vicino al nuovo lungo della Ueb, ecco Martino Mastellari, fresco Mvp del torneo dei Giardini Margherita, a Bologna. «Come premio ho ricevuto un monopattino: lo userò per muovermi con agilità lungo le vie di Cividale». Sul pezzo, il classe ’96 aggiunge: «Le sensazioni sono positive, siamo un gruppo giovane, con tanto entusiasmo. Essendo fra i più “vecchi”, cercherò di portare la mia esperienza ai compagni: questo è lo step che sono chiamato a fare».

Altra new entry, Saverio Bartoli: «Sono molto carico, emozionato. Sono stato accolto benissimo: in questi giorni cercherò di ambientarmi e conoscere tutti». A partire dal capitano, il neo-ventiquattrenne Eugenio Rota: «È bellissimo poter respirare di nuovo il campo. Rispetto alle altre, quest’estate è stata un po’ più lunga: c’è quindi tanta voglia di iniziare. La passata stagione è stata positiva, ma si è conclusa con l’amaro in bocca: ora vogliamo cercare di migliorarci».

Dagli spogliatoi, spunta Giacomo Dell’Agnello: «Sono contento di essere di nuovo a casa. Questo gruppo è stato fatto secondo il volere del presidente e del coach: quindi ha voglia di allenarsi e di vincere. Il processo sarà lungo, ma giorno per giorno mettiamo i nostri mattoncini».

Suona la campanella. A far gli onori di casa il dt Massimo Fontanini: con lui, per un benvenuto ai presenti, tutto lo staff gialloblù. Compreso il preparatore Petronio: al suo ordine, scattano gli esercizi, inizia la nuova stagione ducale.