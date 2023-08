Coach Vertemati si confessa: «Ecco come sarà la mia Apu»

UDINE. Dettaglio, che a pensarci bene non è poi tanto un dettaglio: lui e l’addetto stampa Giovanni Aiello si presentano all’appuntamento al Messaggero Veneto con dieci minuti di anticipo. E così è il giornalista che deve rincorrere.

Sì, coach Adriano Vertemati, la nuova guida dell’Apu Old Wild West ha fretta. Di andare al Carnera a costruire la sua creatura.

Coach, perché a Udine?

«Semplicemente perché all’Apu non si può dire di no. Al di là della categoria, è una piazza molto ambita con una società seria e ambiziosa che ti dà modo di lavorare in un certo modo».

E che per due volte in tre anni ha sfiorato la vittoria e arriva da una stagione con tante aspettative disattese...

«Chiariamo, io non lavoro innanzi tutto per vincere, ma per avere giornate soddisfacenti di lavoro grazie a un roster di qualità e a giocatori motivati. Puntiamo ad arrivare a casa la sera fieri di aver lavorato bene. Poi, è chiaro, l’obiettivo è di arrivare a giocarci le partite fino a metà giugno, cioè alle finali per la promozione».

E allora mercoledì sera quando è tornato a casa come si è sentito dopo il primo allenamento?

«Di pallacanestro non avevamo fatto nulla, ma ho percepito una cosa al palasport e nella cena tutti assieme: abbiamo scelto atleti che non hanno mai giocato insieme, ma che condividono valori importanti per provare a vincere. Chi si iscrive alle corse sa che vince uno solo, ma noi vogliamo cominciare a scrivere un libro bianco trasmettendo la cultura del gruppo, del lavoro, con staff, società e giocatori compatti verso un obiettivo comune».

Vertemati e il basket, come è cominciata?

«Dal calcio...Fino a 8-10 anni facevo il portiere e giocavo anche a basket. Tifo Juve, infatti domenica spero di essere allo stadio. Poi siccome ero il secondo portiere ho scelto solo il basket. Play, buon tiro da tre, fino alla Serie C2».

E la prima panchina?

«A 17 anni. Ho scelto io, mi piaceva allenare, lo sentivo dentro. Un coach come Massimo Meneguzzo ha creduto in me, ho iniziato dal settore giovanile a Monza. Poi ho allenato la serie B2 e sono andato a lavorare 4 anni nel settore giovanile della Benetton Treviso».

E ha lanciato un bel po’ di giocatori, compresi Gentile a Gaspardo.

«Fermo. Mi ha voluto coach Fabio Corbani, c’erano struttura, ambizioni, giocatori potenzialmente forti, io ho solo avuto la fortuna di allenarli».

Poi il lungo ciclo di Treviglio e Varese, una piazza iconica. Com’è stato allenare quel club storico?

«Vede? A Treviglio le cose sono andate bene perché c’erano i tre pianeti allineati, club, staff e giocatori, perchè quello è il segreto. Varese, oltre a essere una città magnifica, è la storia della pallacanestro. Anche se per il Covid ho solo allenato col il 35% del pubblico è stato incredibile».

E la doppia esperienza al Bayern Monaco?

«Coach Trinchieri mi ha scelto come vice e ho scoperto un modo bellissimo. Quello tedesco è un campionato in grande crescita, la tv sta facendo un lavoro super, hanno arene nuove, centri di allenamento all’avanguardia. Non c’è molta cultura della pallacanestro, c’è meno pressione, ma il pubblico é corretto e sportivo. I tecnici sono quasi tutti stranieri, perché un allenatore guadagna come un impiegato ma lavora molto di più. Ho chiamato Finetti, che è andato a lavorare in Germania e gli ho fatto i complimenti...».

E in Germania i talenti italiani anche giocano...

«Perché Bayern e Alba, oppure Baskonia in Spagna sono società di medio livello in Eurolega che danno opportunità vere ai nostri talenti. Chi deve vincere per forza difficilmente lo fa».

A proposito di talenti, Alibegovic al Mv ha parlato da leader...

«L’ho detto mercoledì in spogliatoio alla squadra: 8 giocatori sono potenziali leader e tra questi sceglierò il capitano».

I due stranieri sembrano più concreti che spettacolari vero?

«Sono forti. E soprattutto pronti a rinunciare a qualcosa in favore dei compagni. È la filosofia del nostro gruppo».

Quando sarà pronta la sua Apu?

«In giugno. E attenzione, ne parlavo l’altro giorno col ds Gracis, con cui mi trovo a meraviglia perché siamo due persone pacate e concrete: la serie A2 sarà durissima quest’anno come non mai. Vinceremo, ma anche perderemo».

Ultima domanda?

«Si, ma veloce perché devo andare ad allenare».

Ai derby ci pensa?

«Ci penseremo a tempo debito. Con Varese e Treviglio, peraltro Trieste, mi è capitato spesso di batterla, tutto qui».