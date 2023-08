Old Wild West, cominciato il raduno e via con le prime sedute di allenamento

UDINE. Aria nuova per l’Apu Old Wild West, radunatasi – mercoledì 16 agosto – al palasport Carnera. Tantissimi i volti nuovi, dopo il profondo rinnovamento effettuato in estate sia nel roster che nello staff tecnico. Saluti, strette di mano, i discorsi di rito e poi il primo allenamento, per rimettere in marcia il motore dopo le vacanze.

CURIOSITA’

Il primo giocatore ad arrivare al Carnera è stato Gianmarco Arletti, il più giovane del gruppo senior: decisamente un buon segno per un ragazzo che deve ancora scoprire il campionato italiano.

Il gruppo bianconero è già al completo, dato che Jason Clark e Marcos Delia sono arrivati a Udine fra lunedì e martedì. La guardia americana ha preso alloggio proprio nella zona adiacente al palasport, mentre il pivot argentino si è sistemato in centro città con l’intera famiglia.

Per entrambi ci sono state le visite mediche e la tappa dallo sponsor Autotorino insieme al team manager Roberto Gavazza per il ritiro di due automobili elettriche aziendali.

DISCORSI

Prima del raduno con i giocatori si è tenuto il primo summit fra staff tecnico, preparatori atletici, fisioterapisti e staff medico. A seguire consegna del materiale tecnico ai giocatori e poi tutti in cerchio a centrocampo per la presentazione dello staff ai giocatori e per i discorsi di benvenuto da parte del direttore sportivo Andrea Gracis e dell’allenatore Adriano Vertemati.

«Conosciamo molto bene le vostre qualità individuali, ora però dobbiamo lavorare sodo per diventare una squadra», è stato il tasto principale su cui hanno battuto ds e coach.

Esauriti i convenevoli, il tecnico milanese ha dato il via al primo allenamento dell’Apu Old Wild West 2023/2024. In serata tutti a cena al “Pizzikotto” di Tavagnacco per iniziare a cementare il gruppo. Da giovedì il ritmo si alza con doppia seduta d’allenamento quotidiana.

TORNEO

Nella giornata di mercoledì l’Apu ha anche ufficializzato il programma del Memorial Pajetta, giunto alla sua settima edizione. Giovedì 31 agosto alle 18.15 la Fortitudo Bologna affronta i croati dello Skrljevo, alle 20.45 l’Apu sfida Torino.

Venerdì 1° settembre alle 18.15 finale 3°-4° posto e alle 20.45 finalissima. Biglietti già in vendita sul sito Vivaticket e nelle rivendite abituali, prezzi da 5 a 12 euro.