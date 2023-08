Udinese, l’ira di Pozzo: saltato l’affare Samardzic con l’Inter

UDINE. È finita, ma soprattutto è finita male e come non sarebbe mai dovuta finire, con Lazar Samardzic negatosi all’Inter al fine di un’estenuante trattativa letteralmente saltata per 300 mila euro, con tutta una serie di reazioni e conseguenze la cui portata sarà misurata solo nei prossimi giorni.

Perché appare chiaro che dietro all’affare mandato a monte dall’entourage di Samardic, che alla fine della fiera non ha accettato le condizioni contrattuali già pattuite, non resteranno solo la reazione irritata dell’Inter e quella di un’Udinese furibonda, ben rappresentata dall’ira di Gino Pozzo.

Altre ripercussioni vanno infatti calcolate, a cominciare dalla trentina di milioni che l’Udinese si sarebbe garantita da un’operazione che avrebbe dovuto portare anche il promettente Giovanni Fabbian in Friuli.

Soldi che alla società bianconera non avrebbero permesso solo di realizzare una semplice plusvalenza, bensì “la” plusvalenza dell’estate, un movimento di denaro in entrata – seppur con la formula del “pagherò” ben più utile nell’esercizio di bilancio del 2024 – che a cascata avrebbe permesso di ponderare altre manovre, sia in entrata e sia in uscita, là dove adesso “la” plusvalenza da centrare potrebbe portare dritti a Beto.

Sì, perché anche se Samardzic resta sempre il primo nome in uscita, non è affatto detto che l’Udinese non resti col “cerino in mano” tra un paio di settimane, vale a dire con un giocatore di indiscutibile talento sul quale, tuttavia, era già stata decisa la cessione.

Il rischio c’è, eccome, soprattutto dopo aver “saggiato” l’ostinazione dell’entourage del giocatore capitanato dal padre Mladen, che, dando prova di una resilienza al di fuori della logica, per il momento ha negato al figlio un upgrade di carriera indiscutibile, con la garanzia di un contratto quinquennale all’Inter da 1.8 milioni annui.

Sì è preso questa bella responsabilità “papà Mladen”, che per far valere le sue ragioni legate alle percentuali sulle commissioni dell’affare, si è rivolto anche ai nuovi intermediari della Tds Sports gestiti da Tolga Dirican.

Con tutti loro l’Inter si è sentita mercoledì 16, verso le 10, in una call telefonica durata ben poco, visto che gli emissari del mancino serbo hanno preteso di rinegoziare anche le cifre del contratto, andando così oltre la semplice richiesta di quei 200/300 mila euro legate alle commissioni che l’Inter aveva già deciso di fatturare a Rafaela Pimenta, l’avvocata ex braccio destro di Mino Raiola, a cui i Samardzic avevano dato una procura temporanea, accampando poi un accordo di divisione al 50% delle commissioni.Intervistato, il ds nerazzurro Piero Ausilio ieri ha ammesso che l’Inter «aveva trovato un accordo con l’Udinese, ma che da parte di Samardzic ci sono stati poi parecchi cambiamenti».

Il tutto, a conferma che l’affare non è saltato certo per problematiche tra le due società. Anzi, era già tutto scritto nero su bianco da giorni, con 5 milioni di prestito oneroso più 15 di riscatto obbligatorio e 2 di bonus, a cui defalcare i 4 per l’arrivo di Fabbian all’Udinese, con altri 12 milioni potenziali di recompra già fissati, la carta con cui l’Inter avrebbe potuto riprendersi il giocatore tra un paio d’anni.

Cifre che l’Udinese adesso cercherà di ottenere da un’altra vendita (Beto?), o magari dello stesso Samardzic. Juventus e Napoli potrebbero telefonare, anche su invito dell’Udinese che alla Tds Sports ha chiesto di ripresentarsi con un’acquirente italiana.

Intanto Lazar sarà reintegrato giovedì in gruppo a servizio di Sottil. Così ha deciso e comunicato Gino Pozzo. —

