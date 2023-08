Udinese, stadio Friuli esaurito: la Juve fa cominciare con il piede giusto il botteghino bianconero

Riparte alla grande, il pubblico dell’Udinese. Riparte da grande: i numeri toccati dall’attuale campagna abbonamenti, infatti, con gli oltre 13 mila supporter già affiliatisi al club di viale Candolini, nonché il recente tutto esaurito osservato per il match di questa domenica contro la Juventus, proiettano la tifoseria bianconera al fianco delle grandi piazze del massimo campionato.

A rivelarlo, nello specifico, un dato: quello legato alla percentuale di riempimento, nella passata stagione issatosi fino all’86%, sesto miglior risultato dopo quelli registrati da Inter, Milan, Roma, Atalanta e Juventus; decima posizione per media totale con 21.615 paganti.

E qui entra in gioco la proiezione: lo scorso anno, infatti, il conto degli abbonati si era fermato a 12.256. Lecito dunque ipotizzare a un ritocco in crescendo nella partecipazione ai diversi incontri che, da questa domenica, vedranno i ragazzi di mister Sottil impegnati sotto l’arco dei Rizzi.

Complice la presenza della Vecchia Signora alla prima, allora, ecco che il Friuli andrà subito a incassare il suo primo sold out stagionale, i biglietti per la Curva Nord, pensate, esauriti ancor prima della loro effettiva messa in vendita ai botteghini.

In barba a un’estate che ancora impazza e prova a tenere gli appassionati del pallone lontani dalla città, può dirsi così già ripreso il filo col torneo 2022/23, con quell’ultima di campionato giocata proprio di fronte alla Juve davanti a ben 23.266 tifosi.

Ma ben più di una, nella scorsa annata, furono le partite in cui venne superata la quota dei 20 mila spettatori. Da segnalare, quindi, le sfide alle big, ma non solo. Il record di affluenza, manco a dirlo, spetta alla gara col Napoli: 24.911 gli spettatori, di cui almeno la metà di fede partenopea.

Tifo parzialmente diviso pure nei match con Inter (22475) e Milan (24992). Più rilevanti, allora, le cifre raccolte dalle altre partite interne: quelle con Monza (22658), Cremonese (23445) e Lecce (21834), ad esempio, oppure quelle di fronte a Sassuolo (20912), Spezia (20710) o Sampdoria (20430).

In tutti questi appuntamenti, i dati sull’affluenza sono quasi interamente ascrivibili al pubblico di casa, apparso, in quelle occasioni, numeroso, certo, e affiatato. Chiassoso: non a caso, è proprio dalla Curva Nord, casa della Udine ultrà, che ad ogni gara i ragazzi di Sottil hanno potuto attingere la dose più consistente di supporto incensato dagli spalti.

La Nord: quella Nord quasi riempita in campagna abbonamenti, sulla falsariga di quanto avviene, da anni, in Premier League, dove è impossibile reperire biglietti a buon mercato senza prima aver sottoscritto uno degli introvabili “season ticket”.

In queste ore, dunque, si è aperta la caccia al biglietto per Udinese-Juventus: Curva Nord, Sud: fan di questa o quella fazione riversano implorazioni via social nel tentativo di garantirsi l’accesso all’evento.

Invano: il portale di riferimento TicketOne, sulla questione, riporta insindacabilmente la scritta “esaurita” sotto ogni zona del Friuli, persino il Vip club. L’ultima speranza è perciò affidata ai botteghini esterni allo stadio, alla manciata di biglietti che questi potrebbero rendere disponibile domenica agli acquirenti più lesti.

Poche, tuttavia, le certezze in merito. Anzi, una sola: l’Udinese-mania è tornata e spingerà Silvestri & co. dalla prima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA