Ridolfo, il giorno di gloria al Giro di Danimarca: che bella la sua storia

Una maglia bianca, le foto sul podio di una corsa internazionale, giornate da protagonista in gara contro avversari da World Tour. Comunque vada a finire, Filippo Ridolfo, friulano classe 2001, portacolori del team americano Novo Nordisk, si ricorderà del PostNord Danmark Rundt, il giro di Danimarca, che si conclude domani.

Nelle prime due tappe, il ventiduenne bujese ha vestito la maglia bianca di leader dei giovani. Nella prima frazione, con partenza ed arrivo ad Aalborg, e nella seconda, da Kjellerup a Silkeborg, nelle quali si sono sfidati in volata fenomeni del calibro di Mads Pedersen, medaglia di legno ai recenti mondiali di Glasgow, e Fabio Jakobsen, mica due a caso, Ridolfo ha saputo stare con i primi. Conquistando anche secondi d’abbuono preziosi negli sprint intermedi che gli hanno consentito di diventare leader dei giovani. E pazienza se ieri, nella terza tappa, da Vejen a Vejle, di 209 chilometri, ha perso la maglia, arrivando con oltre 15 minuti di ritardo dal vincitore di giornata, Mattias Skjelmose, della Lidl Trek, prossimo compagno di squadra di Jonathan Milan e protagonista pure lui ai Mondiali scozzesi.

Competere ad alto livello è già, di per sé, un risultato da applaudire: il team Novo Nordisk, la squadra di Filippo Ridolfo, sta portando avanti da anni un progetto agonistico con atleti che soffrono di diabete di tipo 1. Un modo eccellente per fare e sostenere la ricerca, attraverso un lavoro specifico in campo sportivo, con allenamenti e diete mirati. L’obiettivo del progetto è dimostrare che si può fare sport anche ad alto livello, nonostante il diabete. Gli ottimi risultati che sta ottenendo Filippo Ridolfo, con i suoi compagni, sono la miglior conferma che il progetto del team sta avendo successo.

Oggi, al Giro di Danimarca, su corre la penultima tappa: 178 km, da Kalundborg a Bagsværd, con Skjelmose in maglia di leader. I tifosi friulani confidano che Ridolfo possa tornare protagonista.

A proposito di giovani friulani protagonisti, ieri Filippo D'Aiuto, classe 2002 da Chiopris Viscone, ex Team Danieli e oggi tesserato per la General Store Essegibi Curia, ha concluso al secondo posto il Gran Premio di Capodarco, vinto da Matteo Ambrosini (Colpack Ballan). Nel 2022 vinse Nicolò Buratti. Giovani, friulani, tutti da seguire.