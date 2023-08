L’ex Udinese Spalletti è l’allenatore dell’Italia, raggiunto l’accordo: ecco la carriera del nuovo ct

Luciano Spalletti sarà il nuovo ct dell’Italia: è stato raggiunto l’accordo tra il tecnico toscano e il presidente della Figc, Gabriele Gravina. «Diamo il benvenuto a Spalletti, la Nazionale aveva bisogno di un grande allenatore e sono molto felice che abbia accettato la guida tecnica degli azzurri».

Così il presidente della Figc, Gravina, dopo l’ufficialità della nomina di Spalletti come nuovo ct. «Il suo entusiasmo e la sua competenza saranno fondamentali per le sfide che attendono l’Italia nei prossimi mesi», ha aggiunto il numero 1 del calcio italiano.

Dunque l’ex allenatore del Napoli, dopo aver portato i partenopei allo scudetto, prende la guida della Nazionale al posto di Roberto Mancini che si è dimesso lo scorso 13 agosto. Spalletti inizierà la sua avventura azzurra nei match validi per le qualificazioni europee contro Macedonia e Ucraina, in programma il 9 e il 12 settembre.

Determinato, tecnicamente molto all'avanguardia e spesso innovativo. Ma anche fumantino, e dunque a volte polemico . Quello di Luciano Spalletti - approdato alla Nazionale al culmine della sua carriera da allenatore - non è un carattere semplice, e questo sicuramente lo ha aiutato a diventare un vincente.

Il nuovo ct della Nazionale è nato 64 anni fa a Certaldo, il borgo alle porte di Firenze che diede i natali a Boccaccio, in quella zona della Toscana di cui - pur girovagando per lavoro da anni su e giù tutta l'Italia - ha conservato la forte cadenza e quella sorta di irriverenza verso i «potenti» che lo ha portato nella vita a non sottrarsi alle sfide più impensabili e anche a vincerne molte.

La più importante è sicuramente lo scudetto a Napoli, 33 anni dopo quello conquistato da Diego Armando Maradona; ma la sua carriera, come lui stesso ama spesso dichiarare, è fatta di tanta gavetta e sacrificio. In tal senso una frase, pronunciata dopo la vittoria per 1-0 dei partenopei contro la Juventus a Torino, riassume al meglio la sua «filosofia di vita e di gioco»: «Sono sempre andato in giro in autostop e vincere questo scudetto mi ripaga di tutti i sacrifici fatti.

Ogni tanto mi prendono in giro perché metto le scarpe da calcio a bordo campo, ma quel che ho sofferto per avere quelle scarpe lo so io, perchè da piccolo non avevo i soldi per comprarle».

Da «piccolo» Spalletti ha mosso i suoi primi passi da calciatore nelle giovanili di Fiorentina e Cuoiocapelli per poi debuttare in C2 nel 1985 nll'Entella Bacezza dove l'allenatore era quel Giampiero Ventura che 30 anni dopo avrebbe diretto la nazionale italiana.

Ed è in Liguria che Luciano ha conosciuto la sua futura moglie Tamara («un corteggiamento lunghissimo») che da allora è sempre rimasta al suo fianco nel corso di una carriera che lo ha portato ovunque. L'allenatore ha sempre protetto la privacy della consorte e dei figli Federico, Samuele e Matilde; e quella del fratello Marcello, morto nel 2019.

Con lui aveva messo su una tenuta agricola nel Chianti, il «buen retiro» che ora gestisce la moglie, ma che rappresenta una delle sua passioni private più vive e più riservate. Spalletti ha appeso gli scarpini al chiodo a 33 anni, indossando la maglia dell'Empoli ma, dopo soltanto un anno, ne era già l'allenatore.

Con i toscani ha ottenuto una promozione in B, la vittoria della Coppa Italia di serie C e l'immediata ascesa in A. Poi l'esperienza sulle panchine di Sampdoria, Venezia, Udinese e Ancona anche con qualche passaggio a vuoto.

Fino alla consacrazione: il ritorno ad Udine, dove non era stato confermato, è la storica qualificazione dei friulani in Champions League. Un exploit che gli è valso la prima chiamata di una big: la Roma, tra 2005 e 2009.

Con lui in panchina - negli anni migliori di Totti, "'inventato” centravanti - i giallorossi hanno conquistato tre secondi posti di fila in campionato; un quarto di finale e un ottavo di finale in Champions; due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Ma all'inizio della quarta stagione sono arrivate anche le clamorose dimissioni per «dissidi» con la società.

Ed è stato questo il momento in cui Spalletti ha mostrato coraggio; dopo pochi mesi di inattività, è volato in Russia ad allenare lo Zenit San Pietroburgo con il quale dal 2009 al 2014 ha conquistato due campionati ed un secondo posto, una Coppa nazionale ed una Supercoppa di Russia.

Nel 2015, dopo due sole sconfitte, un nuovo esonero. Così nel 2016 è accaduto quello che nessuno si aspettava: Spalletti è tornato alla Roma al posto di Rudi Garcia, l'allenatore che quest'anno ha preso il suo posto a Napoli.

Nel girone di ritorno con il tecnico toscano la sua Roma è stata protagonista di una rimonta impressionante: 46 punti (14 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta). Ma la nuova esperienza giallorossa viene ricordata soprattutto per il litigio con Francesco Totti immortalato dalla serie tv «Speravo di morì prima»: due caratteri forti che si sono scontrati anche se da parte di entrambi c'è sempre stata stima professionale.

Dinamiche simili anche nella successiva esperienza all'Inter dove lo scontro è con il capitano Mauro Icardi. È il carattere di Luciano Spalletti che non accetta imposizioni. I due anni nerazzurri sono puntellati da nervosismi e tensioni, più che da risultati, e finiscono nel 2019 con un esonero.

Poi - al termine di un biennio sabatico - l'avventura con il Napoli: i commentatori sono certi che il toscano e il presidente Aurelio De Laurentiis non possono convivere. Invece, avviene il miracolo. Spalletti tiene testa al patron. Arriva lo scudetto e un innamoramento totale, reciproco, tra lui e Napoli, la squadra e la città.

Spalletti, a marzo, ottiene il riconoscimento del premio Bearzot, e in occasione della consegna De Laurentiis ne annuncia la permanenza sulla panchina della capolista. Eppure, a sorpresa, l'allenatore decide a fine stagione di non continuare sulla panchina.

«Voglio stare con mia figlia Matilde», spiega rendendo pubblica una decisione per molti sorprendente. Poi, mentre l'Uefa lo inserisce nel terzetto finalista per il miglior allenatore della stagione passata con Guardiola e Inzaghi, l'approdo in azzurro dove c'e ancora una storia tutta da scrivere. Le prime sfide, già a inizio settembre