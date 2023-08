Ikangi e Caroti i nuovi volti Apu: «L’equilibratore e il vincente»

UDINE. L’energia di Ikangi e la visione di gioco di Caroti. Una combo perfetta per l’Apu 2023/2024, con la certificazione di qualità delle tre promozioni centrate dalla coppia di nuovi acquisti bianconeri nelle ultime due stagioni. Per entrambi ieri c’è stata la presentazione ufficiale, a pochi giorni dalla partenza per il ritiro di Tarvisio.

GRACIS

A introdurre i due nuovi acquisti dell’Apu è stato il ds Andrea Gracis: «Iris e Lorenzo sono arrivati in due momenti diversi del mercato: il primo nella fase iniziale, il secondo verso la fine, ma l’idea di prendere “Lollo” ci è venuta subito. Essendo ancora legato a Cremona i passi sono stati più lenti. Ikangi è un giocatore versatile, può giocare in più ruoli ed è molto solido in difesa.

Lo definirei un equilibratore della squadra. Per Caroti, il suo curriculum degli ultimi due anni è eloquente, oltre al fatto che coach Vertemati l’ha già allenato. È affidabile, con dentro qualcosa d’importante e ancora tanto da dare».

IKANGI

L’ala piemontese, primo tassello posato lo scorso luglio dalla dirigenza nel mosaico bianconero, ha raccontato le proprie emozioni al momento dellachiamata di Gracis e Vertemati: «ho provato subito una grande gioia, perché il mio desiderio è di far parte delle squadre di vertice in questo campionato.

Udine punta a vincere, io idem: sono uno che odia perdere. Giocare con compagni di squadra altamente competitivi è un grande stimolo. Il coache è esperto, sono sicuro che possa insegnarmi qualcosa nonostante io abbia 29 anni».

CAROTI

Per il playmaker di Cecina la scelta di venire a Udine non è stata certo un salto nel buio. In bianconero ritrova Mirza Alibegovic, suo compagno a Cremona, e soprattutto coach Adriano Vertemati, una sorta di mentore per lui.

«Per me la sua presenza è stata una grande spinta, lo conosco bene, so come lavora e mi piace il modo in cui fa giocare le squadre. C’era in ballo il contratto con Cremona e lui molto onestamente mi ha detto che avrebbe voluto lavorare con me qui a Udine se non fossi rientrato nei piani della Vanoli».

Per quanto riguarda l’attitudine a vincere, non esistono ricette magiche: «contano la serietà, l’impegno quotidiano e la disponibilità a mettere da parte le statistiche individuali». Visti i trofei in bacheca, c’è da credergli.