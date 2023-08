L’Udinese prepara la sfida alla Juve: Thauvin alle spalle del centravanti Beto

UDINE. Non c’è ancora Lazar Samardzic tra i titolari scelti da Andrea Sottil per l’esordio di domenica sera allo stadio Friuli contro la Juventus, anche se tutto lascia supporre che il mancino serbo farà comunque parte della sfida, entrando in corso d’opera.

Eccola qui l’ultima, e forse più importante indicazione arrivata ieri dal Bruseschi, là dove l’Udinese ha sostenuto una seduta tattica alquanto indicativa riguardo la strategia da adottare all’esordio in campionato, nel posticipo delle 20.45.

La più importante sì, perché un po’ tutti si stanno chiedendo se la mancata cessione all’Inter del talento mancino sarà subito convertita in “moneta pesante” da Sottil, con tutta quella qualità e imprevedibilità di cui il serbo ha già dato prova sotto l’arco dei Rizzi nel corso della passata stagione.

D’altronde, non più tardi della settimana scorsa, subito dopo la sfida di Coppa Italia con il Catanzaro, era stato lo stesso Sottil a lamentare ancora la perfezione dell’assetto in mediana tra un rimando alla necessità di registrare il reparto con i nuovi (leggi Oier Zarraga) e la necessità di ritrovare qualità tecnica nel reparto, quindi non ci sarebbe nulla di strano se domani l’Udinese si presentasse col suo gioiello alla mano.

Tuttavia, se Sottil sta invece pensando di cominciare la sfida ad Allegri senza Samardzic, è per almeno due validi motivi: il primo porta alla condizione fisica del serbo che non gioca una partita dallo scorso 25 agosto (segnò nell’amichevole giocata in Austria contro il Lipsia) e che è tornato in gruppo solo giovedì dopo una settimana di lavori differenziati, con tanto di viaggio e permanenza a Milano lo scorso fine settimana.

Il secondo, invece, riguarda il rispetto della competitività di gruppo tanto caro al tecnico, che nel valutare Samardzic non si è servito solo dei Gps, ma anche del mental coach Eugenio Vassalle, chiamato a osservare le risposte dei giocatori in allenamento, dalla predisposizione alla postura. Ebbene, il numero 24 è indietro di condizione, al di là delle personali reazioni maturate alla mancata cessione.

Per questi motivi ieri Sottil ha provato la stessa identica formazione schierata in Coppa Italia, eccezion fatta per il rientro in difesa di Nehuen Perez – col Catanzaro doveva smaltire una squalifica – al posto di Kabasele sul centro destra difensivo. Jaka Bijol e Adam Masina completeranno la difesa davanti a Marco Silvestri, mentre sulle fasce tutto porta alla conferma di Festy Ebosele a destra e a quella di Kamara a sinistra.

Sottil, come ha già spiegato, può variare molto gli esterni a seconda del tipo di partita da interpretare, e piazzare Festy per obbligare Kostic ai rientri, con Kamara “a guardia” del giovane Timothy Weah sul lato opposto, potrebbe essere uno spartito, magari da ribaltare a gara in corso inserendo sulla destra il più difensivo Joao Ferreira, e a sinistra il più offensivo Jordan Zemura.

Il tutto, affidando poi a Walace il compito di frangiflutti davanti alla difesa, a Sandi Locvric quello di diventare mezz’ala d’inserimento, sperando che Oier Zarraga dimostri personalità nel primo vero test della sua nuova avventura italiana, prima di lasciare posto a Samardzic. Un assetto “condito” con la coppia-gol del precampionato, dove Florian Thavin è apparso come uno Champagne Grand Cru, di cui anche Beto si è abbeverato.