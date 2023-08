Samardzic, adesso vuole provarci la Lazio

UDINE. Lazar Samardzic si sta allenando per affrontare la Juventus, ma dopo la telenovela Inter, culminata con la “rottura” dettata da papà Mladen, adesso rischia di ripartirne un’altra, protagoniste le squadre italiane che hanno appuntato il suo nome sul taccuino della spesa, magari soltanto sotto la voce “desideri”.

Negli scorsi giorni aveva accettato, in questo senso, Juventus e Napoli. Ieri nella lista si è aggiunto il nome della Lazio che, non sazia con lo juventino Nicolò Rovella, potrebbe regalare a Maurizio Sarri un altro 21enne da plasmare, il bianconero Samardzic.

La strada che il presidente Claudio Lotito dovrebbe percorrere passa attraverso un sondaggio dell’eutourage del centrocampista, “la parte” che, complici le commissioni da ricevere e le richieste su una possibile futura vendita, ha di fatto saltare l’affare tra Udinese e Inter, mandando su tutte le furie Gino Pozzo.

Che, più realista del re, adesso l’ha subito arruolato riconsegnandolo alle cure di Andrea Sottil, facendogli capire che comunque un contratto fino al 2026 è ancora in atto. Se vorrà dei ritocchi Samardzic dovrà portare in dote un acquirente.

Dopo aver risolto il problema del secondo portiere (si balla tra l’ex Tottenham Hugo Lloris e il salernitano Luigi Sepe) la Lazio potrebbe proporre il proprio pacchetto che, comunque, dovrebbe avvicinarsi a quella trentina di milioni che l’Inter avrebbe potuto garantire tra prestito (5), obbligo di riscatto (15), bonus (3), l’inserimento di Giovanni Fabbian (4) e il diritto di recompra sul giovane classe 2003 ex Reggina (12) da esercitare nel 2025.La Lazio vorrebbe provarci inserendo nel pacchetto Toma

Basic, il croato che è stato sondato dai bianconero, tuttavia ha delle controindicazioni per l’Udinese: sta per compiere 27 anni e guadagna un po’ troppo per i gusti di Pozzo. Un’offerta da 15 milioni più Basic, dunque, verrebbe bocciata. Bisogna aumentare il cash e trovare un’alternativa nella casella delle possibile contropartita tecnica.

Le altre pretendenti? A Napoli una vecchia conoscenza friulana come Piotr Zielinski ha deciso di non accettare la corte del calcio saudita e quindi rinnoverà con i campioni d’Italia. C’è un rallentamento, invece, per Gabri Veiga, il gioiellino del Celta Vigo dal quale gli spagnoli vogliono ricavare 40 milioni. Una mossa che potrebbe portare alla riapertura del canale con l’Udinese per Samardzic. —

