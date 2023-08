Napoli, Inter, Fiorentina e Verona schizzano in testa dopo i primi quattro anticipi

In quattro subito al comando dopo gli anticipi della prima giornata di campionato: i campioni d’Italia del Napoli, la Fiorentina e il Verona piazzano il colpo rispettivamente in casa di Frosinone, Genoa ed Empoli, l’Inter invece vince in casa il derby con il Monza.

I protagonisti

Sul successo del Napoli c’è la firma di Victor Osimhen, anche se prima della doppietta del centravanti nigeriano a cavallo tra i due tempi che spazio per il gol del pareggio di Politano che ha annullato il rigore trasformato per i ciociari da con un rigore realizzato da Harroui, dopo un fallo in area di Cajuste. A Marassi, invece, è stato i gioco di Vincenzo Italiano ad ergersi su un’altra neopromossa, il Genoa di Gilardino, stroncato dall’uno-due iniziale di Biraghi e Bonaventura che nel giro di 11 minuti hanno portato la Fiorentina su doppio vantaggio, al tris ci ha pensato Nico Gonzalez.

Nella ripresa il poker di Mandragora e soltanto dopo la rete della bandiera di Biraschi. Decisamente più combattuto il duello di Empoli, da dove il Verona ha portato a casa i tre punti: 10 tiri a testa, 4 nello specchio per tutte e due, alla fine sulla bilancia ha pesato il gol di Bonazzoli alla mezz’ora della ripresa. A San Siro, invece, determinante la realizzazione di Lautaro Martinez dopo soli 8 minuti di gioco: poi il Monza ha cercato di tessere le proprie trame ma è arrivato poche volte a impensierire Sammer, il portiere svizzero scelto per sostituire Onana, laddove l’Inter ha sviluppato il copione della difesa e ripartenze. Lo stesso Lautaro ha chiuso il conto poi a meno di un quarto d’ora dalla fine.

Il programma

Oggi oltre a Udinese-Juventus, in contemporanea con Lecce-Lazio, anche Sassuolo-Atalanta e Roma-Salernitana. Maurizio Sarri, più che pensare agli avversari ieri si è scagliato contro il “palazzo”: «In Italia ci si lamenta che i mercanti hanno in mano il calcio mondiale, ma che leggi abbiamo fatto? Il mercato dura il triplo di 30 anni fa, facciamo un mercato di dieci giorni e vedrete che i procuratori conteranno meno». Chiuderanno la prima giornata domani Torino-Cagliari e Bologna-Milan.