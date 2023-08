Udinese ko contro la Juve: troppo impoveriti per farla franca

Troppo improponibile per essere vera? Occhio perchè, anche se qualche nuovo ragazzetto con talento si era visto in queste settimane, a forza di tirare la corda, dice il detto, la corda si spezza.

L’Udinese in un colpo solo dal mercato ha perso Udogie, che sulla fascia faceva la differenza, Becao, il più affidabile dei difensori per tecnica, personalità e pure qualche gol e praticamente Samardzic, figliol poco prodigo non si sa con la testa se in qualche stadio della Premier o, visto che il suo entourage pare essere un poco-poco attaccato al soldo, magari in qualche stadio di plastica dell’Arabia Saudita.

Se al terzetto si aggiunge la cronica assenza di Deulofeu, il faro tecnico della squadra, e la rinuncia a Pereyra (suvvia, non si è fatto molto per trattenerlo), ecco spiegato lo scivolone con la Juve al Friuli nella fu Dacia Arena.

Scivolone è un complimento. Contro una squadra che non può permettersi di saltare ancora la giostra Champions, il rischio-vittima sacrificale per un’Udinese senza talento era gettonatissimo.

E adesso? È vero che non ci sarà sempre la Juve dinanzi, ma, specie là dietro, un paio di giocatori sono improponibili, in mezzo e davanti mancano gol e talento. Nonostante la partita fosse compromessa almeno si riparta dal secondo tempo. Almeno dieci tiri in porta. Speriamo bene.—

