Udinese, Deulofeu (in attesa di rivederlo in campo) lancia con Fedriga lo sponsor “Io sono Fvg”

Regione Friuli Venezia Giulia e Udinese a braccetto. La prima giornata di campionato è stata l’occasione per lanciare la partnership che lega la società bianconera all’ente regionale con il marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia” sulle maglie da gioco.

L’accordo ha la durata di tre anni, per una cifra di sponsorizzazione di 1,2 milioni annui. La presentazione della sinergia è andata in scena nella club house dello stadio Friuli nel pre-partita di Udinese-Juventus, alla presenza di un gruppo di giocatori capitanato da Gerard Delofeu, delle autorità e degli addetti ai lavori.

Ad aprire la serie degli interventi è stato il direttore generale dell’Udinese Franco Collavino: «Siamo qua a poche ore da una partita iconica, da tutto esaurito, per presentare questa partnership importante.

Portare il nome del Friuli Venezia Giulia sulla nostra maglia è un onore e una responsabilità al tempo stesso. Essere Fvg significa molte cose: amare la propria terra, prendersene cura e promuovere la sua immagine ogni giorno. La nostra regione è meta ambita, da questa sinergia ci aspettiamo risultati concreti e virtuosi».

A ruota l’assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini: «Parlo da tifoso dell’Udinese più che da assessore: è un’emozione vedere il marchio Fvg sulle maglie bianconere. Da anni la Regione collabora con l’Udinese, ma la volontà del presidente Fedriga è stata di effettuare un upgrade.

Il Fvg è una regione piccola ma bella, bisogna crederci e fare comunicazione. Insieme alla società bianconera lo faremo meglio, la vetrina della serie A ci permetterà di entrare nelle case di milioni di persone».

Emozionato il patron dell’Udinese Giampaolo Pozzo: «Per prima cosa ringrazio Fedriga: era in vacanza e ha accettato il nostro invito. Girando per il mondo per le mie attività la gente mi capita di conoscere tante gente: appena dico che sono di Udine esclamano “ah, Udinese!» e la cosa mi riempie d’orgoglio».

Pozzo ha introdotto l’intervento di Fedriga omaggiandolo della nuova maglia bianconera con lo sponsor Io Sono Friuli Venezia Giulia. «Inizialmente questo marchio era abbinato al ramo agroalimentare – ha affermato il governatore regionale – per promuovere le nostre eccellenze del settore.

Poi con Bini abbiamo deciso di utilizzarlo per tutto il territorio, perché non possiamo disperdere risorse in mille rivoli e mille marchi. Ora “Io Sono Fvg” si lega anche a turismo e sport e l’Udinese è la squadra sportiva per eccellenza della nostra regione.

A convincerci è stato uno studio molto professionale sui numeri della visibilità che offre la maglia bianconera. Saremo presenti su tutto il territorio nazionale, ma anche su quello internazionale».

E allora avanti così, ogni gol sarà un autentico spot di promozione turistica.