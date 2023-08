Apu-Fortitudo è Mirza contro Teo: un affare di famiglia a casa Alibegovic

UDINE. Affari di famiglia in vista nel prossimo campionato di serie A2. Nella sentita sfida fra l’Apu Old Wild West e la Fortitudo Bologna, in calendario il 1° novembre alla settima giornata, ci sarà lo scontro diretto fra Mirza Alibegovic e suo papà Teoman.

L’ex giocatore e allenatore della Snaidero, oggi residente a Udine, è stato infatti nominato vicepresidente della “Effe”, compagine di cui è stato giocatore e general manager. Un incarico che era nell’aria da settimane, divenuto ufficiale con l’ingresso nel consiglio d’amministrazione della società felsinea dopo il passaggio di proprietà: dalla gestione Muratori alla cordata guidata da Stefano Tedeschi, divenuto presidente.

La sfida tutta in famiglia, però, potrebbe andare in scena molto prima, già il prossimo 1° settembre al Memorial Pajetta, nel caso in cui Apu e Fortitudo dovessero ritrovarsi in una delle due finali. Il nuovo acquisto bianconero Mirza Alibegovic, anche lui ex Snaidero, pregusta il duello con papà Teo: «Sono davvero contento per mio padre, per lui la Fortitudo è qualcosa di molto caro, è una squadra che ha nel cuore. Sarà emozionante giocare contro di lui. Oggi (ieri per chi legge, ndr) è partito per Bologna, dove è previsto l’incontro con i tifosi fortitudini. L’ho visto felice, bello carico, ma sia chiaro che quando saremo avversari darò tutto per batterlo».

Se sarà il 1° novembre o già il 1° settembre, cambia poco. «So che potremmo essere di fronte in occasione del primo torneo della stagione, una manifestazione molto importante per la società e per tutti noi della squadra, dato che ci teniamo a fare una bella figura alla prima uscita davanti al pubblico del Carnera. Magari noi e la Fortitudo ci affronteremo in finale e state pur certi che onoreremo al massimo la competizione».

Vada come vada, sarà un’emozione tutta nuova per Mirza Alibegovic, che in carriera non ha mai trovato papà Teo dall’altra parte della barricata. «Non mi è mai capitato di avere mio padre come avversario, finora mi è capitato solo di sfidare mio fratello Amar: io giocavo a Tortona, lui nella Virtus Roma, era il campionato di serie A2 2018/19».

A rendere ulteriormente speciale il prossimo duello fra Apu e Fortitudo ci sarà un’altra sfida padre-figlio. Quella fra la guardia bianconera Gianmarco Arletti e suo padre Umberto, consigliere federale che nella società felsinea ricopre il ruolo di presidente dell’Academy, la “cantera” biancoblù.