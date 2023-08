Samardzic tende la mano all’Udinese: «Il mercato mi sta sulle scatole»

UDINE. Da una parte la prospettiva di Gianpaolo Pozzo: «La vicenda Samardzic è superata, ma se arriverà un’offerta saremo disponibili a trattare».

Dall’altra quella di Andrea Sottil: «Il mercato lo odio, mi sta proprio sulle scatole, e spero che Samardzic resti con noi e non vada via».

È il botta e risposta tra il primo tifoso dell’Udinese e il suo allenatore a rappresentare lo stato d’animo e la differenza di vedute che si stanno registrando all’interno dell’Udinese, là dove il futuro del talento mancino serbo è diventato argomento del giorno, anche divisivo, dopo il ko con la Juve.

Perché è innegabile che il Lazar Samardzic inserito nella ripresa si sia dimostrato insostituibile per il fabbisogno dell’Udinese, al punto da spingere il tecnico a una dichiarazione tutt’altro che filo-aziendalista nel dopo partita.

In quel «speriamo che Lazar resti con noi», infatti, Sottil ha palesato tutta la frustrazione e la speranza derivate dal “caso Samardzic”, ovvero le problematiche derivate da una cessione prima annunciata, poi non concretizzata, ma soprattutto ancora possibile e preventivata dalla società, la prima a sapere che poi quel vuoto nel cuore della mediana andrebbe riempito da un sostituto all’altezza, magari lo stesso “Tucu” Pereyra.

Tutte domande che ieri non hanno trovato ancora risposta, ma alcune di indicazioni, piste che si farà bene a seguire, visto che le “vie del mercato” non sembrano ancora finite per il classe 2002 serbo che ha rifiutato l’Inter. Infatti, la prima traccia sembra dare proprio ragione a Gianpaolo Pozzo, visto che ieri è spuntata la Fiorentina.

A Firenze, da metà pomeriggio, ha fatto il giro del web il lancio con cui la Viola starebbe per presentare un’offerta all’Udinese da 18 milioni, mettendo sul piatto anche Riccardo Sottil, attaccante esterno classe 1999, nonché figlio del tecnico bianconero.

Contattato, il ds della Viola Daniele Pradè non voluto commentare l’ipotesi, ma è certo che l’arrivo del figlio potrebbe consolare Andrea Sottil della partenza di Samardzic, anche se a quel punto si dovrebbe riconsiderare qualche partenza in un parco attaccanti già carico.

La seconda pista da seguire arriva invece da Roma, dove la Lazio, che sembrava interessata a Samardzic, sta virando sul francese classe ’99 Matteo Guendouzi del Marsiglia. La terza traccia l’ha invece data Samardzic ieri sul suo profilo Instagram, postando tre foto in cui è ritratto in campo domenica sera, e un testo inequivocabile, da chi non pensa proprio di andarsene: «Udinese ripartiamo dal secondo tempo, insieme. Grazie mille per il vostro sostegno».