Al Pordenone c’è l’accordo sindacale, ma per la serie D serve molto altro

PORDENONE. I passi avanti, concreti, sono stati fatti. E martedì 22 agosto, alla presentazione via Pec dell’articolata domanda di ammissione al concordato preventivo in continuità effettuata dall’avvocato Roberto Casucci, si è aggiunta un’altra notizia importante: è stato finalmente raggiunto l’accordo per la conciliazione del debito sportivo con tutti i tesserati interessati, una settantina di persone. Manca soltanto la firma ufficiale dei documenti.

La negatività – grave – però è il tempo: se per evitare il fallimento la strada imboccata è quella giusta e c’è un giustificato ottimismo, per l’iscrizione alla serie D (e a qualsiasi altro, eventuale campionato minore) ormai sembra essere davvero troppo tardi. La speranza è appesa a un filo sottilissimo. Ecco perché.

Gli scogli da superare

Martedì sono stati ultimati da parte del commercialista Davide Urbanetto i conteggi relativi alle spettanze dei dipendenti sportivi.

L’accordo che dovrà finire in tribunale pro concordato, e in primis nelle mani dell’avvocato Mattia Grassani, è molto prossimo.

Il primo problema, però, è che materialmente ancora non c’è (non basta la garanzia del legale dei tesserati), e che i giorni passano.

Oltre ai documenti sottoscritti, è necessario che agli interessati sia pagata la prima rata (il 30% delle spettanze, che sono l’85% del credito di ognuno: giocatori, tecnici e altre figure cosiddette “obbligatorie”).

Costoro, inoltre dovranno presenziare tutti – fisicamente o rappresentati per delega – a un incontro in una sede sindacale per dare il loro assenso. Ribadiamo che si tratta di circa 70 persone. E siamo in agosto.

Il tempo che manca

Ma non è tutto, anzi. A spiegare le difficoltà è lo stesso avvocato Grassani, probabilmente il numero uno del diritto sportivo in Italia, per ingaggiare il quale Lovisa non ha badato a spese.

«I requisiti mancanti – afferma il legale – sono molti e non semplici da soddisfare a una settimana, forse meno, dalla “dead line”.

Il 29 agosto si conoscerà la composizione definitiva dei campionati di serie B e C e a cascata, a stretto giro, saranno formati i gironi della serie D». Tutto si dovrebbe risolvere, dunque, da oggi a martedì: sarà fattibile?

Impegni, garanzie e sindaco

Ma quali sono, dunque, questi altri requisiti mancanti? Come non bastasse l’accordo-incontro con tutti i creditori tesserati, senza il quale non si può neppure andare dal notaio per trasformare la srl in associazione sportiva dilettantistica, altro step fondamentale, per avviare la procedura straordinaria post-autodeclassamento la società dovrà impegnarsi a garantire la formazione del settore giovanile e femminile.

E ancora, presentare un business plan che assicuri la permanenza futura del club in Federcalcio, dimostrando la durevolezza del progetto, la serietà, l’intraprendenza e la forza economica del club.

Non basta: «Uno dei documenti principali – spiega ancora Grassani – è l’accreditamento del sindaco della città nei confronti della società. Il primo cittadino dovrebbe dunque attestare che l’attuale proprietà sia in grado di continuare a fare calcio a Pordenone».

Poche chance

Un bel muro da superare. Realisticamente una vera impresa da compiere per sperare di non doversi accontentare di salvare la matricola sportiva, magari praticando esclusivamente attività giovanile.

«Ogni ora che passa – chiosa l’avvocato bolognese – diminuisce la possibilità che si arrivi all’agognata iscrizione alla serie D, su cui Mauro Lovisa, lo ribadisco, ha fatto “all in”. Comunque non è ancora detta l’ultima parola».

Servirebbe inoltre, dettaglio non da poco, anche una squadra da tesserare: al momento il gruppetto che suda agli ordini di Marcello Cottafava è formato da ragazzi che vogliono tenersi in forma, ma non hanno e non possono avere alcun legame col Pordenone calcio.

Che al momento di fatto è in una sorta di limbo. Ma questo, a ben guardare, è di gran lunga il problema minore.