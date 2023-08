Apu, primo giorno a Tarvisio: Vertemati la spreme subito

UDINE. Primo giorno di ritiro – martedì 22 agosto – per l’Apu Old Wild West. La comitiva bianconera ha raggiunto Tarvisio a bordo del pullman societario poco prima di pranzo, e nel pomeriggio ha svolto la prima seduta d’allenamento in quota al palasport “Mariano Malfitana”.

AGENDA

Mercoledì 23 per Monaldi e compagni doppia seduta d’allenamento. Quella mattutina, dedicata ai pesi, si svolge nella palestra adiacente al palasport ed è divisa in due gruppi: il primo alle 10, il secondo alle 10.45.

La seduta delle 17 al palasport è dedicata invece alla pallacanestro con il perfezionamento di aspetti tecnico-tattici.

Giovedì allenamento unico alle 11, poi alle 14 si sale sul Monte Lussari per un pranzo di gruppo al rifugio alpino e una passeggiata in quota.

Venerdì doppia seduta d’allenamento, sabato mattinata libera e allenamento pomeridiano alle 16 con pesi e poi basket. Il ritiro si chiude domenica, con una seduta d’allenamento dedicata esclusivamente al tiro alle 11.

Nel primo pomeriggio rientro a Udine per la partita amichevole in programma al Carnera alle 18.30 a porte chiuse, con avversaria Oakland University, squadra di college americana.

CURIOSITÁ

Per il secondo anno consecutivo l’Apu ha scelto come quartier generale l’Hotel Nevada, situato nel cuore della città e già utilizzato in passato dall’Udinese.

Coach Adriano Vertemati e gli altri membri dello staff tecnico usufruiscono di camere singole, mentre i giocatori sono sistemati in camere doppie composte curiosamente per ruolo: i due play Monaldi e Caroti, le guardie Clark e Arletti, le ali piccole Alibegovic e Ikangi, le ali grandi Gaspardo e Da Ros, i centri Delia e Vedovato.

Il tempo libero è poco e viene utilizzato soprattutto per riposare, visti anche i carichi di lavoro importanti di questa prima fase della preparazione atletica.

C’è spazio per qualche passeggiata in pieno centro, vista anche la posizione strategica dell’hotel Nevada e ovviamente per le chiamate a casa ai propri cari.

IL TORNEO

Nel frattempo è scattato il conto alla rovescia in vista del Memorial Pajetta, giunto alla sua settima edizione. Giovedì 31 agosto alle 18.15 la Fortitudo Bologna affronta i croati dello Skrljevo, alle 20.45 l’Apu sfida Torino di coach Ciani.

Venerdì 1° settembre alle 18.15 finale 3°-4° posto e alle 20.45 finalissima. Biglietti già in vendita sul sito Vivaticket e nelle rivendite abituali, prezzi da 5 a 12 euro.