Udinese, Samardzic via solo se sarà un affare per due

UDINE. Gino Pozzo è già tornato a Londra. Incassato, non senza bruciori di stomaco, lo 0-3 con la Juve, dopo una serie di colloqui in Friuli ha deciso che aspetterà il verdetto di Salerno del prossimo lunedì per valutare le ultime operazioni di mercato, tra le quali potrebbe anche esserci la cessione di Lazar Samardzic, a patto che rispetti i parametri tracciati dalla trattativa con l’Inter, mandata a monte poi dall’entourage del serbo.

Perciò l’Udinese avrà bisogno di un’offerta capace di far entrare nelle casse societarie una trentina di milioni (anche se divisi tra prestiti, riscatti ed eventuali bonus) ma anche la possibilità di arrivare a una contropartita tecnica, direttamente – come era nel caso dell’interista Giovanni Fabbian – o indirettamente, avendo quindi il tempo di concludere un’altra operazione in ingresso altrove.

Altrimenti, è bene chiarirlo a lettere cubitali, la rosa affidata ad Andrea Sottil resterà così come è.

Nessuna frizione, quindi, con il padre Gianpaolo Pozzo che nel giorno della partita contro la Juventus aveva affermato: «Se dovesse arrivare una grande società e pagare al giocatore grandi cifre non avremmo la possibilità di negoziare».

In poche parole, l’Udinese non è in grado di ritirrare dal mercato alcun componente della propria rosa ed è per questo che l’entourage di Samardzic ha ancora in mano il mandato del club bianconero. Per la serie: portateci un’offerta e la valuteremo.

In questo quadro risulta anche piuttosto chiara la mossa che tende a riabilitare la figura di Mladen Samardzic che da molti media è stato dipinto come l’emblema del calcio da estirpare, fatto di soldi, richieste stratosferiche, commissioni e procure. Il calcio dei mercanti.

Così l’Udinese si è affidata, per dare spazio alla verità del padre di Samardzic, alla cassa di risonanza nazionale di Sportitalia, emittente di proprietà di Michele Criscitiello, direttore allo stesso tempo anche di TV12, il canale di proprietà del club dei Pozzo.

Niente di poco chiaro. Sportitalia ha intervistato in esclusiva papà Mladen, ha accontentato i propri telespettatori, soprattutto la frangia interista, e ha ridato umanità alle ragioni di Samardzic che ha concluso: «Se l’Udinese dirà di sì e noi diremo di sì, sarà la decisione giusta da prendere, ma non è necessario che vada via per forza quest’anno».

Nell’arco di poche ore c’è stata la replica dell’avvocata brasiliana Rafaela Pimenta, ma poco importa. Quello uscito dalla bocca di Samardzic senior è il pensiero dell’Udinese, tanto che l’entourage del giocatore anche in queste ore sta cercando degli agganci, appoggiandosi all’agenzia di Tolga Dirican, titolare della TDS Sports.

Ci sono stati contatti, perciò, con altri due club, in particolare la Lazio e la Fiorentina. Nel primo caso il presidente Claudio Lotito, coadiuvato dal nuovo ds Angelo Fabiani, non ha chiuso la porta, ma difficilmente arriverebbe alla cifra richiesta da Pozzo, soprattutto senza l’inserimento di una contropartita tecnica come Toma Basic che piaceva all’Udinese per un’operazione in prestito con diritto di riscatto, ma che guadagna troppo per i “gusti” bianconeri e che la Lazio valuta 12 milioni.

La Fiorentina, invece, sembra essere ormai completa nel reparto mediano, anche se Toni Barak e Gaetano Castrovilli hanno dovuto fare i conti con dei problemi fisici e Sofyan Amrabat è potenzialmente ancora sul mercato. —

