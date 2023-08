Causio avverte l’Udinese: «La squadra è ancora molto indietro, a Salerno dovrà cambiare atteggiamento»

UDINESE. «I nuovi innesti sono molto indietro e la nuova Udinese non è ancora pronta, ma a Salerno dovrà cambiare atteggiamento, partire con Samardzic titolare e giocare con la determinazione avuta dalla Juventus al Friuli».

La critica è dura, ma se un affezionato della Zebretta come Franco Causio invita i bianconeri a presentarsi più determinati all’appuntamento di lunedì con la Salernitana, prendendo spunto proprio dall’atteggiamento di chi li ha battuti all’esordio in campionato, è perché il Barone si è preoccupato non poco dopo aver visto all’opera l’Udinese, non proprio la squadra che un po' tutti i tifosi friulani si aspettavano al via.

Causio, Gino Pozzo se n’è tornato a Londra facendo capire che la tappa di Salerno sarà importante perché potrebbe consigliare nuove linee guida per il finale di mercato.

«Ho sentito parlare e lamentarsi di mercato ancora aperto, ma a prescindere dal mercato l’Udinese ha offerto troppo poco, dimostrando varie difficoltà e soprattutto l'impreparazione dei nuovi arrivati che sono indietro tatticamente. I sostituti dei vari Becao e Pereyra non sono stati all'altezza e il campionato italiano è molto duro per chi non si fa trovare pronto».

Il caso Samardzic ha portato conseguenze, com’era prevedibile.

«Vero, ma se nella ripresa mi trovo Samardzic in campo allora mi faccio una domanda e mi chiedo perché non inserirlo fin dall'inizio?».

Non a caso Sottil si è molto lamentato del mercato ancora aperto...

«A prescindere dal mercato, e dalla partenza a handicap determinata dalla giocata sbagliata da Zarraga, domenica non c’è stata partita in tutto il primo tempo. L’Udinese ha fatto troppo poco anche quando la Juve ha giochicchiato nella ripresa».

Deluso quindi dall’atteggiamento dell'Udinese?

«Sì, ma soprattutto dall’approccio, perché quello che ha avuto la Juve all’inizio io me lo aspettavo dai friulani. In queste partite devi metterci la cattiveria, la voglia della provinciale, ma nell’Udinese non le ho viste. Adesso mi aspetto una reazione a Salerno, in un ambiente che sarà caldo in tutti i sensi».

Atteggiamento a parte, se i nuovi non sono pronti non si potrebbe cambiare modulo?

«Il credo di questa società è il 3-5-2 e si fa così o... così, ce lo insegna la storia recente. Detto questo, Thauvin ha dimostrato di essere un buon giocatore, ma deve dare qualcosa di più e soprattutto ha bisogno di qualcuno che lo aiuti. Penso a Deulofeu, il cui recupero sarà fondamentale, a Samardzic stesso».

Citando Pereyra tra le assenze di qualità, crede che il “Tucu” potrebbe servire ancora?

«Pereyra dava qualcosa in più, ma non so come si sono lasciati con la società. Mi fa specie che è ancora fermo, e per quanto visto domenica è mancata la sua inventiva, come dietro è mancata la fase difensiva di Becao. A cominciare da Salerno andranno evitati anche gli errori personali come quello di Silvestri, uscito a vuoto sul terzo gol».

Causio, tra le sorprese della prima giornata c’è stata anche la Salernitana che ha pareggiato a Roma.

«Mi sembra che l’amico Morgan De Sanctis stia facendo un buon lavoro con il presidente e con Paulo Sosa che ha già dimostrato più di qualcosa, salvando la squadra e ripartendo adesso col piede giusto».

A proposito di piede, quelli dell’ex bianconero Antonio Candreva continuano a sfornare delicatezze, come i due gol segnati all'Olimpico.

«Adesso non fa neanche più il tornante, ma il trequartista, e si diverte. Per me non è neanche più una sorpresa, e non dimentichiamoci gli anni alla Juventus e all’Inter. Sarà un avversario in più per l’Udinese».

Vista la sua ex Juve, considera la squadra di Allegri da scudetto?

«La Juve punterà al massimo allenandosi senza le coppe di mezzo, ma se resta Osimhen il Napoli è il favorito».