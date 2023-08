Voglia di abbonamento: Udine e Cividale corrono

UDINE. Prima ancora di sfidarsi sul campo in Supercoppa e in campionato, le squadre regionali di serie A2 si danno battaglia a suon di abbonamenti. Dopo aver scavallato Ferragosto e aver dato il via alla preparazione atletica, Old Wild West Udine e Gesteco Cividale continuano l’opera di fidelizzazione dei tifosi, con la Pallacanestro Trieste a completare il triangolo targato Fvg.

Qui Udine

Sono 1.613 gli abbonamenti sottoscritti finora per il campionato dell’Apu. Un risultato più che soddisfacente, dato che nella passata stagione il dato finale fu di poco superiore alle 1.900 tessere.

La campagna abbonamenti, con il claim “I want you more”, è partita il 26 luglio: i vecchi abbonati hanno tempo fino al 22 settembre per rinnovare la tessera, per i nuovi c’è tempo sino al 30 settembre. Fra le iniziative di marketing, viene riproposto “Apu on tour” sulle spiagge principali della regione: sabato scorso tappa a Lignano, domani tocca a Grado. Giovedì 31 agosto e venerdì 1 settembre Memorial Pajetta al Carnera per dare ulteriori impulsi alla campagna.

Qui Cividale

È già record in casa Gesteco, con 1.495 abbonamenti sottoscritti per la seconda stagione di A2 delle Eagles gialloblù. Le 1.289 tessere dell’annata 2022-’23 sono state abbondantemente sorpassate lo scorso 22 luglio al termine della prima fase della campagna che ha come slogan “Tifo Cividale e me ne vanto”.

Quasi 1.500 abbonati per la Gesteco Cividale

Un’ulteriore spinta alla sottoscrizione degli abbonamenti dovrebbe arrivare dai primi impegni stagionali della squadra di coach Pillastrini: venerdì 1 e sabato 2 settembre a Lignano c’è il Memorial Bortoluzzi, mercoledì 13 settembre al PalaGesteco sfida alla Pallacanestro Trieste nel derby di Supercoppa.

Qui Trieste

All’ombra di San Giusto gli abbonati sono 1.400. Una risposta tiepida, almeno per il momento, alla campagna intitolata “Rebirth”, ovvero rinascita.

I motivi sono principalmente due: il primo è che il tesseramento è partito il 20 luglio con quattro fasi distinte, di cui le prime due per i vecchi abbonati.

Il secondo motivo è legato forse ai prezzi, infatti serpeggia un certo malcontento per tariffe elevate nonostante il declassamento dalla A alla A2.