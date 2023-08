La coppia Clark-Delia in coro: «All’Apu si lotta per vincere»

Tecnica ed esperienza al servizio dell’Apu Old Wild West con Jason Clark e Marcos Delia. I due stranieri della squadra bianconera sono stati presentati alla stampa all’hotel Nevada, quartier generale del ritiro Apu a Tarvisio.

GRACIS

A introdurre gli interventi della guardia americana e del pivot argentino è stato il ds, nell’occasione anche traduttore dall’inglese per le domande a Clark. «Cercavamo due giocatori di qualità tecniche e di esperienza europea, meglio ancora se nel campionato italiano. Clark e Delia hanno queste caratteristiche: sono due atleti affidabili, con valori morali importanti. Inoltre sanno stare in una squadra e capiscono il gioco, possiamo dire che fanno al caso nostro. Su di loro avevamo referenze ottime, subito confermate».

CLARK

L’ex giocatore di Torino e Treviglio ha motivato così il suo ok alla proposta ricevuta a luglio dalla società udinese. «L’Apu è un club che ha sempre lottato per il vertice e io cercavo una squadra altamente competitiva. So che ci attende un campionato difficile, il livello tecnico della serie A2 si è alzato ancora. Arriveranno anche i momenti difficili e sarà importante superarli facendo gruppo. Se devo descrivermi come giocatore, posso dire di essere un realizzatore, ma col tempo ho perfezionato altre doti: difendere e passare bene la palla mi permettono di essere un giocatore importante e un uomo squadra». Jason Clark nella sua avventura udinese indosserà la divisa numero 3 per un duplice motivo da lui stesso illustrato: «Mia figlia è nata a marzo, il terzo mese dell’anno, e ho sempre ammirato Allen Iverson, che giocava con questo numero».

DELIA

Anche l’italo-argentino ha accettato le lusinghe bianconere per la volontà di disputare un torneo di vertice. Al resto ci ha pensato Vertemati. «Sono due le cose che mi hanno convinto. La prima è l’ambizione della società, che ha costruito una buona squadra scegliendo giocatori in grado giocare una buona pallacanestro. La seconda è il coach, con il quale ho avuto un piacevole colloquio in cui mi ha spiegato le sue idee di gioco: mi ha convinto subito a venire a Udine. Qui c’è un gruppo di giocatori a cui piace passarsi la palla e questa credo sarà la nostra forza durante la stagione. Ci attende un campionato tosto, partite facili non ne esistono. Ci faremo trovare pronti». Per Marcos Delia è pronta la divisa numero 12, ereditata da Marco Cusin: «Non ho avuto dubbi, è il numero con cui gioco sin da quando ero un bambino». Per l’Apu Old Wild West sono le ultime ore di ritiro, domani si rientra a Udine per l’amichevole a porte chiuse alle 18.30 al Carnera contro Oakland University.