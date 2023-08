Memorial Carnia Incarojo Classic: tutti uniti nel ricordo del piccolo Cristian

Tutti uniti per lo sport. Tutti uniti in ricordo di Cristian Zozzoli, morto il 16 marzo, a 10 anni, per una endocardite. Oltre 250 bambini si sono riuniti a Paularo, paese di cui è originario il papà Rudy, per il primo memorial “Carnia Incarojo Classic” promosso dalla Carnia Bike, in collaborazione con Judo club Tolmezzo, Ginnastica Gemonese, Mtb Velox Paularo, Asd Ciclistica Bujese e il Comune di Paularo.

Due giorni di sport in cui si sono svolte le prove di ciclismo fuori strada e su strada dedicate alle categorie giovanili della Federazione ciclistica italiana. Due giorni, in cui, si è dato spazio alle più diverse discipline, all’insegna della condivisione, dell’amicizia, dell’altruismo, dello sport come veicolo di amore. Dal ballo – con la coreografia di Cristian “Kiki” assieme ai bambini delle elementari di Paularo sulle note di “Supereroi” – alle gare di ciclismo fino alle dimostrazioni del Judo club Tolmezzo e della Ginnastica Gemonese.

Palloncini e bianchi e blu a forma di cuore sono stati fatti volare in cielo in ricordo di Cri da parte del papà Rudy e della mamma Arianna. Presente al memorial il vicepresidente del consiglio regionale Stefano Mazzolini. «Si tratta – ha ricordato – di una iniziativa importante per ricordare Cristian. Grazie a lui abbiamo la possibilità di far conoscere lo sport e, al tempo stesso, la comunità di Paularo». «Un memorial – ha aggiunto il sindaco Marco Clama – che ci ha insegnato come lo sport sia uno strumento di coesione e di rafforzamento del tessuto sociale». «Grazie a tante persone dal grande cuore – ha poi affermato il papà Rudy – ci ritroviamo qui a ricordare il nostro dolce Cri celebrando lo sport nella sua accezione più profonda, all’insegna della condivisione e dello stare assieme come palestra di vita in cui imparare a donare agli altri per arricchire se stessi. Se stiamo insieme abbiamo vinto tutti». Soddisfatto il presidente di Carnia Bike Fabio Forgiarini: «Sono stati due giorni bellissimi e pieni di emozioni dedicati allo sport e ai valori importanti che vogliamo trasmettere». Presenti anche Daniele Pontoni, commissario tecnico della nazionale di ciclocross, il consigliere regionale Manuele Ferrari e il presidente della commissione giovanile Fvg della Fci Michele Bevilacqua.