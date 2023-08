Apu, test con Oakland per cominciare a conoscere il futuro

Si conclude domenica 27 agosto il ritiro di Tarvisio per l’Apu Old Wild West. Il gruppo bianconero terminerà la parentesi di pre-campionato ad alta quota con il pranzo finale prima di prendere la rotta verso casa, ovvero il PalaCarnera.

La partenza del gruppo bianconero dall’Hotel Nevada è prevista intorno alle 15.30: in pullman, la formazione allenata da Adriano Vertemati si dirigerà direttamente verso l’impianto di piazzale Argentina per affrontare una partita amichevole contro i Golden Grizzlies della Oakland University, squadra di college americana. La gara verrà disputata a porte chiuse.

Per il tifo udinese, ad ogni modo, è già pronta l’occasione in cui poter abbracciare Gaspardo e compagni: giovedì e venerdì, infatti, al Carnera andrà in scena il memorial Piera Pajetta, classico appuntamento dell’estate targata Apu intitolato alla madre del presidente bianconero Alessandro Pedone, torneo ormai giunto alla sua settima edizione.

A contendere il trofeo ai friulani, quest’anno, la Reale Mutua Torino, prima avversaria per la banda Vertemati nella semifinale del giovedì (ore 20.45, biglietti in vendita su Vivaticket).

L’altro scontro opporrà fra loro la Fortitudo Bologna – alla prima partecipazione al Memorial Pajetta – e il Košarkaški klub DepoLink Škrljevo, squadra della massima serie del campionato croato.

Ma torniamo all’amichevole odierna. Nel pomeriggio, lo staff bianconero avrà modo di saggiare i primi risultati del lavoro svolto a Tarvisio, tanto sul piano atletico quanto su quello tecnico-tattico.

Diversi i volti nuovi arrivati in Friuli in estate: la curiosità nel vederli all’opera, all’interno dell’ambiente, è perciò parecchia.

Sul fronte opposto, Udine se la dovrà vedere con l’aitante compagine guidata, in panchina, da coach Greg Kampe, lupo di mare nel settore della pallacanestro universitaria oltreoceano, non fosse per la sua striscia ininterrotta di onorato servizio ai Grizzlies, attiva, pensate, dal 1984.

Attualmente, Oakland sta viaggiando per l’Italia in preparazione alla prossima Horizon League, conference Ncaa (Division I) che raggruppa le squadre degli istituti collocati nei pressi della regione dei grandi laghi, fra Stati Uniti e Canada.

Nel primo test sul suolo del Belpaese, i ragazzi di coach Kampe hanno ben figurato di fronte a una selezione di giocatori di Roma.

Buona anche la prestazione successiva, coi Grizzlies impegnati in quel di Livorno. Per la compagine del Michigan, ora la terza fatica italica, forse la più complessa. L’Apu, infatti, punta ad accelerare: all’orizzonte il memorial Pajetta, poco oltre i derby di Supercoppa.