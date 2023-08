Gesteco sorridi: Redivo è arrivato. Abbonamenti, obiettivo 2000

CIVIDALE. È atterrato nella mattinata di sabato 26 agosto Lucio Redivo, all’aeroporto di Ronchi dei Legionari. Ad accoglierlo il direttore tecnico dell’area sportiva gialloblù Massimo Fontanini.

Pollice alto e sorriso per la guardia di Bahia Blanca nello scatto-saluto postato dal team ducale sui propri social: segni che celano soltanto in parte la stanchezza per un viaggio che ha visto il nazionale argentino lasciare venerdì Buenos Aires partendo in direzione Italia, scalo su Roma incluso.

Una volta smaltite ore di volo e jet lag, il numero 3 della Ueb raggiungerà i compagni nel ritiro di Lignano Sabbiadoro. Probabile un suo impiego part-time al Memorial Bortoluzzi, in scena fra venerdì e sabato prossimi.

«Al momento stiamo lavorando per arrivare pronti al campionato, la pre-season serve per farci tornare squadra e per lavorare su quello che funziona meno»: queste le parole, in un certo modo rivelatorie, dette al proposito da coach Stefano Pillastrini.

L’occasione la presentazione della nuova partnership tra le Eagles e la concessionaria Osso Auto di viale Palmanova, a Udine.

Il legame, a valenza triennale, porrà in relazione due realtà ambiziose e in ascesa, con lo storico licenziatario dei marchi Seat, Suzuki, Mazda, Mitsubishi e Cupra che agirà quale fornitore ufficiale delle autovetture ducali.

Come emerso a margine dell’evento dalle parole del presidente Ueb Davide Micalich, può ormai dirsi ben che superato il traguardo delle 1500 tessere sottoscritte in vista della prossima stagione gialloblù.

Spinta dall’entusiasmo della “marea gialla”, la campagna abbonamenti continua: quota 2000 è lontana, ma resta un obiettivo concreto.

A spingere gli indecisi, in tal senso, ci penseranno gli appuntamenti che Rota&Co. affronteranno da qui all’inizio della regular season: Memorial Bortoluzzi, l’amichevole con i Bulls di Kapfenberg a Sutrio del 5 settembre, la Supercoppa e non solo.

Il calendario estivo del team ducale, infatti, si è di recente arricchito col test fissato per il 21 settembre al PalaCrisafulli di Pordenone col KK Rijeka.