Sottil ha provato Lucca per sostituire Beto contro la Salernitana

UDINE. Senza Beto, allenatosi a parte sabato al Bruseschi, ma soprattutto non previsto in partenza sul volo che domenica pomeriggio condurrà l’Udinese a Salerno, Andrea Sottil starebbe pensando di affidare a Lorenzo Lucca il ruolo e i compiti offensivi che fino a ieri erano previsti per il portoghese.

Il condizionale resterà d’obbligo fino alla distinta delle formazioni che saranno divulgate lunedì sera, prima del fischio d’inizio della trasferta dell’Arechi, alle 18.30, ma intanto è stata proprio questa la prima mossa provata dal tecnico di Venaria Reale, trovatosi nuovamente a “maledire” il mercato proprio come aveva fatto, e detto in conferenza stampa, dopo la Juve.

Eh sì, perché dopo avere subito le conseguenze del caso Samardzic la scorsa settimana, col serbo arrivato poco allenato all’esordio di campionato dopo il mancato trasferimento all’Inter, sabato mattina Sottil ha dovuto incassare la seconda “ingerenza” dal mercato quando il dt Federico Balzaretti gli ha comunicato lo stato avanzato della trattativa per la cessione di Beto e la conseguente indisponibilità dell’attaccante per Salerno.

Fortuna che l’avviso è arrivato prima della seduta tattica svolta al mattino, permettendo così di preparare le immediate contromisure che hanno portato subito alle prove di coppia tra Lorenzo Lucca e Florian Thauvin.

Questo e altro hanno detto le esercitazioni in cui Sottil ha provato anche Isaac Success come punta avanzata in alternanza a Lucca, anche se non va dimenticato che il 27enne nigeriano è considerato più come “sottopunta”, come si è visto anche domenica scorsa contro la Juve, quando Sottil è ricorso proprio a Success nella staffetta a Thauvin.

A Beto, invece, era stato proprio Lucca a dare il cambio al 30’ della ripresa, con lo spilungone attaccante di Moncalieri andato poi vicino al gol con un tiro ravvicinato respinto da Sczsesny. Il tutto, ricordando che nel reparto offensivo mancano sempre Gerard Deulofeu e Brenner.

Attacco a parte, le prove tattiche hanno offerto anche gli altri orientamenti di Sottil. Il primo riguarda la difesa, là dove Nehuen Perez è stato provato a sinistra, col conseguente spostamento a destra di Christian Kabasele.

La mossa, avanzata già da inizio settimana, sarebbe funzionale e verrebbe incontro alle difficoltà palesate dal 32enne belga con la Juve sul centro sinistra, là dove l’infortunio al legamento del piede sinistro di Adam Masina costringe Sottil a far giocare un difensore destro di piede, in attesa che arrivino i rinforzi dal mercato.

Restando sulla fascia mancina, lunedì l’Udinese dovrebbe presentarsi con Jordan Zemura come quinto di centrocampo nel 3-5-2, in una mediana che al centro rivedrà Samardzic titolare, in veste di interno destro, con Walace centrale e Sandi Lovric interno sinistro.

Zemura sta infatti vincendo il ballottaggio con Hassane Kamara, per una scelta che sarebbe funzionale anche per i cross da sfornare per Lucca.

Cross che potrebbero arrivare anche a destra da Festy Ebosele, anche se con Zemura dall’avvio non stupirebbe la scelta del più equilibrato e difensivo Joao Ferreira.