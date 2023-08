Monaldi, è lui il nuovo capitano dell’Apu

UDINE. È Diego Monaldi l’erede di Michele Antonutti come capitano dell’Apu Old Wild West. Il playmaker di Aprilia, classe 1993, ha ricevuto i gradi al termine del ritiro di Tarvisio e domenica 27 agosto ha “battezzato” la nomina nel match amichevole disputato a porte chiuse al palasport Carnera contro Oakland University.

ESPERIENZA

La scelta di Monaldi, prevista dal nostro giornale nelle scorse settimane, non fa una piega. Conosce già l’ambiente, essendo alla sua seconda stagione bianconera al pari di Gaspardo, ha grande esperienza della categoria, ha innate doti di leadership (ricordate il canestro vincente in gara cinque play-off contro Cividale?) e dulcis in fundo ha una spiccata attitudine alla vittoria, affinata nelle stagioni disputate a Napoli e Scafati. Per quanto riguarda la nomina di vicecapitano, la fascia, un anno fa affidata a Vittorio Nobile, sarà assegnata in seguito.

IL TEST

Dopo aver salutato Tarvisio e il classico ritiro di inizio stagione, l’Apu Old Wild West Udine ha disputato la prima amichevole della stagione al Carnera contro Oakland University, squadra di college Usa che disputa la Division I.

Lo scrimmage a porte chiuse, terminato 66-56, è servito per testare la condizione della squadra dopo i primi dieci giorni di preparazione atletica. Assente il solo Iris Ikangi, a riposo in via precauzionale per un piccolo problema accusato a Tarvisio.

Il primo quintetto scelto da Adriano Vertremati è stato formato da Monaldi, Clark, Alibegovic, Gaspardo e Delia. Udine è partita subito con grande intensità, soprattutto in difesa, e ha chiuso il primo quarto sul 13-6.

Stessa musica nel secondo periodo, con Clark e Alibegovic a trascinare l’Apu al vantaggio in doppia cifra all’intervallo lungo. La seconda metà del match vede affiorare inevitabilmente la stanchezza per i carichi di lavoro della preparazione atletica, ma l’Apu conserva una decina di punti margine, con Vertemati che rimescola in continuazione i quintetti per non dare punti di riferimento agli avversari.

Alla fine sono entrati sul parquet tutti e dieci i giocatori senior del roster: quattro sono andati in doppia cifra, la nota lieta arriva da Arletti, autore di 11 punti con giocate di personalità.

Ora per la truppa bianconera c'è una giornata di riposo per smaltire le tossine, si torna in palestra martedì per iniziare a preparare il memorial Pajetta, in programma giovedì e venerdì sempre al palasport Carnera.

TABELLINO

Apu Old Wild West Udine–Oakland University 66-56 (12-6, 36-24; 51-40, 66-56). Apu Old Wild West Udine: Zomero ne, Vedovato, Clark 13, Alibegovic 12, Caroti 2, Arletti 11, Gaspardo 5, Delia 7, Dabo ne, Da Ros 11, Monaldi 5. Coach Vertemati. Oakland University: Watts 8, Rogers, Conway, Gohlke 18, Townsend 10, Salomon, Jones, Cole, Lampman 4, Naivalurua 12, Price 4, Polk. Coach Kampe.