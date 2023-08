In casa della Salernitana una buona base di partenza, calo nel finale a parte

UDINE. Parliamoci chiaro: la prima partita del campionato dell’Udinese contro la Juve aveva messo una certa paura all’ambiente. La domanda era più o meno questa: dopo il flop dell’esordio cosa ci si poteva aspettare dalla squadra di Sottil? Ecco, la partita nel catino bollente di Salerno arrivare a puntino.

Temuta, ma necessaria per capire se davvero la nuova creatura di Pozzo potesse essere competitiva. Per fortuna, nella sostanza, la risposta che è arrivata dall’Arechi è stata positiva.

È vero, l’Udinese ha perso dal mercato Beto, Arslan, Udogie e Becao, ma ieri sera, anche grazie al recupero di Samardzic alla causa bianconera, la squadra di Sottil ha dimostrato di esserci. Intendiamoci, di esserci, di potersela giocare, altro per ora è meglio metterlo da parte.

Ma sulle fasce Kamara e Ferreira hanno retto, davanti Lucca, all’esordio in serie A, a tratti impacciato, ha fatto intravedere le sue potenzialità, non tanto per quel colpo di testa nel primo tempo (migliorabile) ma per l’assist per il gol di Samardzic. Sono arrivate occasioni da gol.

Tutto bello? No, l’errore di Perez sul gol di Dia e il calo nel finale, che poteva costare una sconfitta se non fosse stato per Silvestri, devono far riflettere. Noi un centravanti e un paio di difensori li prenderemmo, dato per acquisito il non banale ritorno di Pereyra.