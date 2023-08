Tormentone Pordenone: si prospetta una ripartenza dal solo settore giovanile

Al centro sportivo De Marchi si sta vivendo una situazione paradossale, quasi kafkiana: una quindicina di giocatori si allena quotidianamente agli ordini di un allenatore, Marcello Cotta-fava, mentre la società cui (non) appartengono continua a sperare nell’iscrizione in sovrannumero al campionato di serie D, pur non avendone ancora i requisiti necessari, quando martedì 29 il Consiglio di Stato si pronuncerà sui ricorsi pendenti nelle categorie superiori e di seguito la Federcalcio-renderà note le composizioni dei gironi del massimo torneo dilettantistico. La cui stagione è partita nel fine settimana con la coppa Italia.

Insomma, non c’è ancora nulla di certo sul tormentone dell’estate sportiva friulana. La netta impressione è che, se sarà evitato il fallimento, il club proseguirà la sua attività con il solo settore giovanile, senza partecipare ad alcun campionato senior.

Quel che è certo è sono stati inviati al tribunale, nei tempi previsti, i documenti necessari per la domanda di concordato preventivo in continuità e la richiesta di transazione fiscale con l’Agenzia delle entrate, Inps e Inail: se approvata, potrà evitare la liquidazione giudiziale.

L’ufficio dell’avvocato Roberto Casucci, dopo un’interminabile full immersion, ha impiegato 4 ore e mezza per spedire 27 messaggi di posta elettronica certificata con 50 allegati e centinaia di documenti e scritture contabili scansionate.

«Speriamo – ha affermato il legale – di poter evitare la liquidazione giudiziale e iscriverci alla serie D, o perlomeno salvare settore giovanile e con esso la matricola sportiva. Più di così non si poteva fare».

La realtà dice che scongiurare il fallimento è ancora possibile: i giudici hanno concesso quindici giorni a norma di legge per integrare la documentazione presentata. Manca però il fondamentale accordo sindacale dei dipendenti sportivi sulla conciliazione del debito nei loro confronti.

Serve avere tutte le firme per potersi presentare all’incontro in sede protetta con la società e i suoi legali. Ma per ottenerle servono i soldi: l’accordo accettato da tutti gli interessati (una settantina di persone, rappresentate dall’avvocato Umberto Calcagno, presidente dell’Assocalciatori e numero due di Gravina in Figc) è basato su una prima rata pari al 30% delle spettanze pattuite (che sono l’85% del credito complessivo vantato dai tesserati) da pagare contestualmente alla sottoscrizione.