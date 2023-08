Udinese, contro la Salernitana sarà una partita in salita

UDINE. Non sarà un gran bell’andare. A Salerno. Senza Beto, già in Inghilterra, senza quella tranquillità che può darti un esordio favorevole, il contrario di quello che è successo nella prima domenica di campionato, quando l’Udinese si è presa tre ceffoni dalla Juventus in un solo tempo, pagando tutta una serie di errori che devono essere rimasti stampati nella testa di Andrea Sottil se domenica 27, in sede di presentazione, ha invitato i suoi ad alza l’asticella dell’attenzione in difesa.

Il resto l’aveva detto già nella notte del dopo-Juventus, quando aveva maledetto il mercato aperto durante queste giornate d’avvio di stagione. Non un semplice sassolino che aveva nella scarpa.

Tanto che lunedì sera contro la Salernitana sarà senza il centravanti che nelle ultime tre uscite (ultima amichevole, primo turno di Coppa Italia e gara d’esordio con la Juve) era stato indiscutibilmente il titolare.

Le alternative

E sarà, il tecnico bianconero, anche senza quello che, nelle intenzioni della società, avrebbe dovuto sostituire Beto (almeno numericamente, non certo per caratteristiche), quel Brenner che ha passato più giorni in infermeria che sul campo in questo avvio di stagione.

Chi proporrà allora Sottil? Negli scorsi giorni ha provato a lungo un giocatore più simile al portoghese per stazza e movimenti, quel Lorenzo Lucca che è indubbiamente un investimento per il futuro in casa bianconera. Dovesse convincere sarà riscattato dal Pisa per circa 8 milioni.

Ma è già pronto? Non è più un ragazzino, lo scorso anno era in prestito all’Ajax, non nel Borgorosso Football Club, ma l’esperienza in A non è il suo forte. Da questo punto di vista Isaac Success sarebbe più affidabile, se non fosse che il nigeriano è reduce da un lungo stop per un problema muscolare e la sua autonomia è ridotta. Meglio utilizzarlo soltanto nel finale per eventuali assalti? Può essere un’ipotesi credibile.

Le altre scelte

Anche perché Success potrebbe dare il cambio a Flovian Thauvin, il francese che giocherà a ridosso dell’unica punta nel 3-5-1-1 che Sottil ha in testa. Un modulo che cambierà interpreti e soluzioni rispetto quello proposto nella prima giornata.

Per esempio: in difesa, stante il perdurare dell’assenza di Masina (alle prese con un infortunio che potrebbe essere lungo), Nehuen Perez dovrebbe essere invertito di posizione con Kabasele rispetto all’esordio, per tornare così sul centro-sinistra, dove ha giocato praticamente tutto lo scorso campionato.

Possibilità in vista sulla fascia sinistra, con Zemura favorito sul Kamara che finora ha convinto poco. Per non parlare di Oier Zarraga, sciagurato contro la Juve: là tornerà titolare Lazar Samardzic. —

