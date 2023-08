L’Udinese sogna il colpaccio con Samardzic: in casa della Salernitana pari e rimpianti

SALERNO. Vale uno la prima partita del dopo-Beto. Un punto che muove la classifica ma ha anche un gusto un po’ amaro di cose perdute, tanto per metterci dentro il sapore di sale e di mare se si respirava anche nella serata di lunedì 28 agosto all’Arechi. Perché l’Udinese ha avuto in mano la partita dopo essere passata in vantaggio, ma non ha saputo chiuderla capitalizzando le occasioni che le sono capitate per mettere il gol del raddoppio prima del pareggio della Salernitana.

Il granata Lorenzo Pirola pedina il bianconero Florian Thauvin

Sarà stato per colpa della cappa di caldo umido presente al calcio d’inizio o degli schieramenti praticamente a specchio delle due squadre, certo è che la partita ha faticato a decollare.

Insomma, pochi brividi nella prima frazione e quelli che regala l’Udinese al drappello di tifosi friulani presenti nel settore ospiti sono di paura, soprattutto quando Silvestri si avventura in rinvio che mi poche parole innesca l’azione più pericolosa della Salernitana, un tiro dalla distanza di Pirola che sibila a poca distanza dal palo alla destra del portiere bianconero. Candreva, il “vecchio drago” granata non sembra ispirato, per fortuna, così l’Udinese comincia ad affacciarsi piano piano nell’area dei padroni di casa.

Un duello tra Matteo Lovato e il bianconero Lorenzo Lucca

Prima una punizione di Thauvin “pizzicata” dalla barriera, poi una conclusione dalla distanza di Samardzic, infine due colpi di testa, uno di Lucca, l’altro di Kabasele , su calcio d’angolo di Lovric, costringono Ochoa a due interventi risolutivi.

Il 3-5-1-1 di Sottil non è spumeggiante senza Beto, ma la colpa non è di certo di Lucca che si sbatte al posto del portoghese ormai all’Everton, ma piuttosto degli esterni, piuttosto timidi. O meglio, dell’esterno sinistro, Kamara.

Preferito ancora una volta a Zemura, il sostituto di Udogie che il tecnico di Venaria Reale, appostato proprio lungo la fascia occupata dal mancino franco-ivoriano, incita a più riprese di proporsi in attacco, ricevendo in cambio soltanto dei palloni persi e qualche stentato cross.

Antonio Candreva contrastato dall'udinese Christian Kabasele

Dall’altra parte Joao Ferreira, dopo aver “panchinato” Festy Ebosele, si propone con più autorevolezza, tanto che le azioni bianconere fluiscono soprattutto sulla destra, ma ci vorrebbe ancora di più per ribaltare l’azione con più pericolosità.

Deve essere stato uno degli appunti che Sottil ha mosso all’interno dello spogliatoio nell’intervallo. Osiamo, la parola d’ordine. Così dopo pochi minuti Thauvin con un sinistro chiama in causa ancora una volta Ochoa.

A sinistra Kamara gioca più in proiezione offensiva e su una di queste trova pronto Lucca che fa proseguire il pallone per trovare appostato Samardzic a centro area. Rete.

La Salernitana accusa il colpo, ma l’Udinese ha un torto. Non chiude la partita quando il pallone giusto capita sul destro di Lovric che piazza un destro angolato rasoterra, ma troppo morbido per sorprendere Ochoa.

Paulo Sousa comincia la propria girandola di cambi per riacciuffare la partita, mentre dall’altra parte Joao Ferreira e Lucca calano sotto il peso dei minuti e della fatica.

È in questo scenario che Candreva sale in cattedra e verticalizza per Dia. Pareggio.

Sottil è costretto a cambiare sulla fascia destra e al centro dell’attacco proponendo Ebosele e Success, poi toglie anche Kamara e Lovric per Zemura e Zarraga. Ma il pallino resta nella mani della Salernitana che cerca di concretizzare il contro-sorpasso con una conclusione di uno dei nuovi entrati, Martegani.

Paratona di Silvestri e il resto dei 90 minuti (più recupero) è pura sofferenza, mescolata alla volontà bianconera di amministrare il risultato. Meglio un punto che niente.

SALERNITANA – UDINESE 1- 1

SALERNITANA (3-4-2-1) Ochoa 7; Lovato 6, Gyomber 6.5, Pirola 5.5 (39’ st Ikwuemesi 6); Kastanos 5.5 (40’ st Legowski sv), Bohinen 6 (8’ st Martegani 6.5), L. Coulibaly 6, Mazzocchi 5.5 (17’ st Bradaric 6); Botheim 5.5 (17’ st Cabral 5.5), Candreva 6.5, Dia 7. All. Sousa.

UDINESE (3-5-2) Silvestri 6.5 Perez 5, Bijol 6, Kabasele 6; Ferreira 6.5 (20’ st Ebosele 5.5) Samardzic 7, Walace 6, Lovric 6 (37’st Zarraga sv),Kamara 5.5 (36’ st Zemura sv); Thauvin 5.5 (50’ st Quina sv), Lucca 6 (30’ st Success 5). All. Sottil.

Arbitro Massa di Imperia 6.

Marcatori Nella ripresa, al 12’ Samardzic,al 27’ Dia.

Note Ammoniti: Lovric, Kabasele, Botheim, Bradaric, Pirola. Ferreira, Candreva e Walace. Angoli: 7-5 per la Salernitana. Recupero: 3’ e 7’.