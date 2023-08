Oggi l’ufficialità di Beto all’Everton, è Dennis il nuovo nome per l’attacco

UDINE. Sarà l’annuncio di Beto all’Everton, atteso in giornata, a far scattare l’Udinese dai blocchi di partenza con l’obiettivo di mettere a segno gli ultimi e fondamentali obiettivi della sua campagna.

Ci sarà tempo fino a venerdì sera, alle 20, per portare a casa due difensori, un centrocampista e un attaccante da piazzare al posto del portoghese che lunedì ha completato le visite mediche a Liverpool.

Così ha indicato Gino Pozzo, ed è anche molto probabile che all’annuncio ufficiale della cessione di Beto, che nelle casse bianconere porterà 31 milioni di euro più 8 di bonus, seguirà quello di un’entrata per consolare subito i tifosi bianconeri.

La strategia comunicativa potrebbe portare quindi all’annuncio del ritorno del Tucu Pereyra, allenatosi anche lunedì a Udine sul campo del Donatello, ormai sereno dopo avere definito anche gli ultimi dettagli sui premi concordati con l’Udinese.

Come per Beto quindi, anche per Pereyra manca solo l’ufficialità, mentre bisognerà pazientare per vedere con chi l’Udinese deciderà di riempire l’area di rigore, dopo avere riempito le casse con i soldi di Beto.

Il sostituto di Beto non sarà Kaio Jorge che la Juventus ha girato in prestito al Frosinone al pari di Soulè, Improbabile che sia Divock Origi, visto che al Milan percepiva 4 milioni a stagione.

Più probabile, invece, che l’Udinese punti a un profilo come quello del 25enne croato Petar Musa del Benfica, con un costo che si aggira sui 10 milioni.

Lunedì a Dazn, prima dell’inizio della gara con la Salernitana, il ds Balzaretti non ha escluso l’ipotesi riguardante il finlanese classe ’94 Joel Pokjanpalo, in forza al Venezia dove lo scorso anno segnò 19 gol.

Gino Pozzo è in contatto con il Nottingham Forest per Emmanuel Dennis, attaccante classe 1997 che aveva già militato nel Watford. La dirigenza friulana ha fatto una prima offerta ma c’è tanta concorrenza estera.

Il nigeriano si era messo in mostra con il club inglese dei Pozzo nella stagione ’21/’22 mettendo a referto 10 reti e 6 assist in 33 partite.

Per la difesa è calda la pista che porta a Maxime Estéve, il difensore 21enne francese del Montpellier sul quale c’è anche il Bruges.

Per quanto riguarda le altre trattative tra la Roma, Chelsea e Lukaku è praticamente tutto fatto e l’attaccante belga è atteso martedì nella Capitale con un volo privato.

Accordo chiuso con la formula del prestito secco oneroso a 6 milioni di euro più bonus, mentre i giallorossi pagheranno un ingaggio da 7,5 milioni di euro.

Milan e Inter sono alla ricerca rispettivamente del sì del Porto per Taremi, giocatore che però sembra poco propenso ad accettare un ruolo da riserva, e di quello del Bayern per Pavard.

Il club nerazzurro ha messo un limite: o l’affare si fa entro le 15 di oggi oppure salta. L’accordo c’è ma i tedeschi devono trovare un sostituto ed è spuntata l’ipotesi Kalulu del Milan. Il club rossonero, invece, ha definito il passaggio di Saelemaekers al Bologna: il giocatore ha già accettato.

Lozano e il Napoli sono al passo d’addio, ma il messicano non andrà, come si pensava, in Mls al Los Angeles di Chiellini. Infatti ha scelto di tornare al Psv Eindhoven.

Al suo posto arriverà Lindstrom, 23enne danese dell’Eintracht Francoforte. Se l’Al Ittihad strapperà Salah al Liverpool, i Reds potrebbero sostituirlo con Joao Felix.