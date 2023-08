Oggi si definiscono i campionati, ma al Pordenone l’accordo non c’è

È cominciata quella che dovrebbe essere la settimana decisiva per il Pordenone calcio, il countdown è partito e non si sa quando terminerà, certo è che il tormentone dell’estate sportiva è destinato a concludersi a breve.

Martedì 29 agosto è in programma l’udienza del Consiglio di stato che dovrebbe fare definitivamente ordine su ammissioni ed esclusioni delle società che hanno presentato ricorso nei campionati professionistici. In giornata si riunirà anche il consiglio federale per stilare definitivamente i gironi dei vari tornei, compreso quello di serie D. Quest’ultima delibera potrebbe arrivare anche mercoledì.

Insomma, siamo alle battute finali, quantomeno per la questione serie D, sulla quale ormai il Pordenone pare costretto a doversi rassegnare.

Non c’è più materialmente il tempo per chiedere l’iscrizione in sovrannumero, a meno che non ci sia una cospicua quantità di esclusioni di società aventi diritto.

In ogni caso ai neroverdi manca ancora il benedetto accordo con i tesserati sulla conciliazione del debito, senza il quale è impossibile pure la concessione del concordato preventivo in continuità, da parte del tribunale, per evitare il fallimento.

In questo senso i legali di Mauro Lovisa sono ottimisti: l’accordo ci sarà, con le firme necessarie e quindi con la prima rata pagata a tutti gli aventi diritto, come pattuito. Il fatidico incontro dovrebbe avvenire entro la settimana, anche perché martedì 5 settembre scadrà il termine di 15 giorni concesso dai giudici per l’integrazione dei documenti presentati assieme alla proposta relativa alla procedura concorsuale.

Lunedì in sede al centro sportivo De Marchi il rappresentante dei creditori sportivi, l’avvocato Umberto Calcagno – presidente del sindacato calciatori e numero due di Gravina al vertice della Figc nazionale – ha incontrato il patron Lovisa, probabilmente per definire i dettagli dell’incontro.

Nel frattempo alla squadra che si allena agli ordini di Marcello Cottafava si è aggiunto un altro elemento. Si tratta di Marco Martin, terzino classe 1987 già a Pordenone nella seconda parte della stagione 2015-2016. Si va avanti. La speranza è che non siano tutte fatiche inutili.