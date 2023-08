Udinese, Sottil boccia solo il finale contro la Salernitana

Il timore di una beffa. Il mercato agli sgoccioli. Le aspettative e i rimpianti per una partita che era nelle mani dell’Udinese e che è finita con un pareggio: «Due punti lasciati», sentenzia Andrea Sottil senza però farsi tormentare troppo dall’occasione perduta.

La prestazione

«La nostra è stata una settimana difficile – racconta il tecnico bianconero per inquadrare lo scenario –: quando perdi 3-0 anche contro una squadra come la Juventus rischi in contraccolpo, soprattutto se hai cambiato tanto, sei alla ricerca di nuovi equilibri e ti trovi a giocare su un campo difficile».

Insomma, il fatto di aver ricevuto una risposta dal gruppo, lo conforta, al di là del risultato: « Mi è piaciuta la partita e la sostanza», racconta Sottil dopo aver detto che «c’è rammarico per il pareggio, visto che abbiamo avuto tante occasioni per raddoppiare».

E a chi gli fa notare che alla fine la Salernitana ha avuto anche il pallone del sorpasso in extremis, come nella scorsa stagione, confessa: «Sì, ho ho temuto la beffa».

La svolta

La Salernitana ha riacchiappato la partita per i capelli capitalizzando una giocata in verticale di Candreva e spremendo energia dalle sostituzio. «Hanno messo tanti giocatori fisici, io non avevo tutta quella profondità in panchina».

Una sottolineatura che rimanda al mercato ancora in essere, ma prossimo alla chiusura. «Tolto Lucca, non avevo una fonte di profondità a disposizione. Success ha altre caratteristiche. Ho provato a trovarla con Zarraga a centrocampo, ma anche lui non è uno che alluga la squadra».

Ma il passo indietro per analizzare il gol subito è altrettanto illuminante: «Dovevamo stringere di più su quel filtrante», racconta rifendosi alla poca reattività di Joao Ferreira e per far capire così che i “quinti” sulle due fasce andavano entrambi sostituiti.

Il futuro

«Adesso sono contento prima di tutto per il mercato che sta finalmente finendo», commenta con un mezzo sorriso che ricorda frase del dopo-partita contro la Juve. Ricordate? «Il mercato durante il campionato mi sta sulle scatole».

Gli ultimi giorni gli hanno portato via Beto, non uno qualsiasi. «Aspettiamo l’ufficializzazione», racconta con quel pizzico di prudenza consigliato dal caso Samardzic. Un affare non è concluso fino a quando non c’è l’ultima firma. Quella di Beto ci sarà.

Per questo è meglio guardare avanti. Con Lucca, per esempio, all’esordio da titolare in serie A: «Dovevamo accompagnarlo un po’ di più. Ma sono davvero contento di Lorenzo. Colpi di testa, sponde, corsa: ha dato il proprio contributo».

Così come Samardzic: «È un capitale. Una mezzala fortissima. Per questo mi auguro non vada via». Spera piuttosto che qualcuno arrivi per completare la rosa: «Con la società siamo allineati, mi aspetto degli arrivi in reparti specifici». O meglio, in difesa, centrocampo e attacco.