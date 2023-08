Gesteco, parla Redivo: «L’obiettivo è arrivare il più lontano possibile»

LIGNANO. Dall’Argentina al Friuli, per rilanciare. E vincere ancora. Lucio Redivo è tornato: riposti i panni della Seleccion, la guardia di Bahia Blanca ha mosso i primi passi in questa sua nuova avventura tra le Eagles.

L’ha fatto al Bella Italia Village di Lignano Sabbiadoro, sede del primo raduno di pre-campionato targato Ueb. Ad accoglierlo, in primis, il presidente Davide Micalich, intervenuto, a questo proposito, ieri mattina in conferenza stampa. «Abbiamo voluto celebrare in questo modo il rientro di Lucio, il nostro straniero».

L’unico, il solo. Per ora: «A decidere su questo è il coach – chiarisce, scherzandoci un pochino su, il numero uno ducale – io sono un suo umile servitore, mi allineo sempre a lui».

I fari, quindi, vengono spostati sul confermatissimo numero 3 gialloblù: «La gente qui ti adora, se non ti avessi tenuto sarebbe stato un bel guaio».

Redivo, guest star del giorno, sorride, poi prende la parola: «Sono molto felice di essere tornato, di avere la possibilità di poter giocare ancora per questa società».

Estate intensa quella vissuta fin qui dal classe ’94, con gli impegni in Nazionale a monopolizzare i suoi sforzi in palestra, sul parquet: «Dalla fine della scorsa annata non mi sono mai fermato, eppure aspetto con impazienza la nuova stagione.

So che ci attende un campionato duro, ma il mio pensiero, rispetto a quando sono arrivato, non cambia: l’obiettivo resta quello di arrivare il più lontano possibile».

Il “gaucho” ducale, allora, si dice pronto a mettersi a disposizione del nuovo gruppo, un gruppo giovane in cui sarà figura di riferimento.

«Ora sono fra i più vecchi, ma anche questo è il bello dello sport. Se daremo il 100% in allenamento e in partita, potremo arrivare lontano». Intano, la Ueb è a Lignano: «Una bellissima cittadina, mi ci hanno portato i tifosi della “marea gialla” per una cena di fine stagione».

Presenti all’appuntamento Federico Delaini, amministratore delegato di Bella Italia Village, Giovanni Iermano, assessore allo sport di Lignano e Massimo Brini, consigliere delegato al turismo della località balneare.

«È sempre un piacere ospitarvi qui – le parole di Delaini a Micalich –, spero di farlo anche in futuro. In questi tre anni ho partecipato sentimentalmente alla vostra rapida ascesa». Da amico. Puntuale la replica del “pres”: «Noi siamo la squadra del Friuli.

Ci sentiamo paladini di questo territorio e, con questo spirito, proveremo a portare in alto colori della nostra regione». Lignano Sabbiadoro compresa.