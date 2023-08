Apu, primo test con Torino per cominciare a capire chi sei

UDINE. Primo assaggio di grande basket al palasport Carnera con il 6° Memorial Piera Pajetta, quadrangolare con cui si onora il ricordo della madre del presidente bianconero Alessandro Pedone. A contendersi il trofeo sono Apu Old Wild West, Reale Mutua Torino, Fortitudo Bologna e i croati dello Škrljevo. Si comincia alle 18.15 con la semifinale Fortitudo-Škrljevo, alle 20.45 si affrontano Udine e Torino.

A guidarci nella presentazione del torneo è l’udinese Franco Ciani, coach della Reale Mutua per il secondo anno consecutivo. «In questa fase della stagione il Memorial Pajetta è un importante appuntamento di verifica per la crescita delle squadre partecipanti e del loro sistema di gioco. Per tutte credo sia la seconda o terza partita, per tutti sarà interessante anche vedere a che punto sono gli altri.

Noi disputiamo tre gare in tre giorni (ieri Torino ha affrontato Treviglio in amichevole, ndr) e dobbiamo gestire il minutaggio, con Thomas che ha fatto solo due allenamenti finora. Siamo un cantiere aperto, abbiamo cercato di dare continuità all’ottima stagione scorsa, ma abbiamo dovuto cambiare cinque giocatori, di cui tre del quintetto base, sostituiti con uomini dalle caratteristiche differenti. La semifinale contro Udine è un bel banco di prova, visto che affrontiamo una delle squadre più forti di tutta la serie A2: considero l’Apu una seria candidata alla promozione in A, visto che in estate ha fatto una programmazione importante».

Ciani parla a ragion veduta, conoscendo bene molti giocatori bianconeri. «Clark e Delia li ho avuti in serie A quando ero a Trieste, Ikangi l’anno scorso a Torino, Monaldi e Da Ros hanno esperienza da categoria superiore, Alibegovic e Caroti hanno vinto la A2 a giugno. Gente di valore. In panchina c’è Vertemati, che ho affrontato diverse volte in carriera.

Il nostro rapporto è eccellente, le sue sono sempre squadre con un’identità precisa. Udine oggi sarà un avversario difficile per noi, con Adriano Vertemati è in ottime mani». Di ottimo livello anche la prima semifinale: «La Fortitudo è un’altra squadra che sarà sicuramente protagonista in campionato – sottolinea Ciani – così come lo Škrljevo è un team di qualità. Ci aspettano due giorni di ottimo basket».

Le notizie da casa Apu sono di un Ikangi in recupero dall’affaticamento muscolare che si porta dietro dal ritiro di Tarvisio: salvo sorprese dell’ultim’ora sarà della partita. Udine quindi con questi dieci: Vedovato, Clark, Alibegovic, Caroti, Arletti, Gaspardo, Delia, Da Ros, Monaldi, Ikangi. Torino dovrebbe presentarsi con Kennedy, Thomas, Vencato, Ghirlanda, Schina, Fea, Poser, De Vico, Cusin e Pepe.