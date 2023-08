L’Old Wild West perde, ma la strada è quella giusta

UDINE. C’è curiosità per vedere la nuova Apu Old Wild West al Carnera. Al Memorial Pajetta Udine affronta Torino di coach Ciani, in finale un anno fa. Perde semplicemente perché un cantiere appena aperto contro un edificio già costruito e rodato difficilmente vince, ma se la gioca fino all’ultimo.

Così venerdì Torino contenderà il trofeo alla Fortitudo Bologna, che ha passeggiato sui ragazzotti croati dello Skljevo (85-48). Contro di loro la banda di Vertemati, alle 18.15, continuerà a mettere altri mattoni.

La partita? Torino ovviamente appare più rodata. Questione di meccanismi. Ci mette 5 minuti a cambiare tutti i giocatori Vertemati, senza Gaspardo a riposo precauzionale per guai a un tendine rotuleo. Da Ros sotto canestro sembra il più in palla.

Si presenta anche con un bel canestro in penetrazione e una tripla il giovane Arletti sul quale Vertemati potrà lavorare alla grande.

Gli altri? Le percentuali scadenti tipiche della preparazione (1 su 15 nei primi 20 minuti, ne sa qualcosa capitan Monaldi) non aiutano. In ogni caso Udine dà già una sensazione, non banale, di compattezza, altruismo (anche eccessivo) e attitudine difensiva che, per chi mastica di basket, vuol dire intanto essere sulla strada maestra.

Gli stranieri: Clark è quello conosciuto a Trieste, Torino e Treviglio: pochi fronzoli, tanta sostanza. Bravo. Delia, invece, è ancora in pieno rodaggio, ma qui è il suo curriculum a garantire.

La banda di Ciani è avanti nel punteggio (metà partita 26-37), perché è più squadra, è più avanti nella preparazione, ha automatismi rodati, De Vico è forse il miglior italiano del torneo. E l’Apu è ancora un cantiere, con però i materiali che sembrano di qualità.

Questa è l’impressione di un giovedì sera di fine agosto. Già di per sé poca cosa per giudizi anche se parziali.

Un giudizio però lo si può già dare: a Udine sta nascendo una creatura con un’anima. Non molla la squadra costruita dal ds Gracis e da coach Vertemati: va sotto anche di 13 punti, ma rimonta spinta da un Da Ros, che a un certo punto sembra scendere dall’iperuranio con un assist a Clark pazzesco (andate a rivederlo).

Il pubblico applaude e capisce che quest’anno si divertirà con questa banda. Meno 8, 6, 5, a 6’ dalla fine il punteggio è 57-57. Udine difende, vuole onorare la memoria della mamma del presidente Pedone cui è dedicato il torneo. Ikangi da tre. La partita è piacevole, si gioca punto a punto.

Alla fine vince Torino 73-76, con Alibegovic che sbaglia la tripla del pareggio a 18” dalla fine. Ma per essere il 31 agosto, la banda di Vertemati ha già fatto vedere più di quanto ci saremmo aspettati.