Vissa riparte da Padova dopo la beffa Mondiale

Un pizzico di delusione, inevitabilmente, c’è ancora. Del resto, nonostante avesse stabilito il minimo per i Giochi Olimpici di Parigi, è rimasta fuori dalla semifinale dei campionati mondiali. Sintayehu Vissa ha comunque voltato pagina ed è pronta per tornare in pista. La mezzofondista di Pozzecco di Bertiolo sarà infatti impegnata domenica al meeting internazionale “Città di Padova”, in programma al Colbachini dalle 18.30 in poi.

La 27enne, professionista negli Stati Uniti con l’On Athletics Club, correrà i 1500, la distanza in cui è stata beffata alla rassegna iridata di Budapest. Unica friulana di scena in Ungheria, complice un regolamento che prevedeva il passaggio al turno successivo delle migliori sei atlete per batteria senza ripescaggi, l’atleta non è approdata al penultimo atto sebbene avesse firmato 4’01’’66, crono con cui avrebbe ottenuto la qualificazione in tutte le altre serie.

«Ero scocciata e un po’ triste, perché in fondo non ero neppure stanchissima una volta tagliato il traguardo, ma è andata così – ha riconosciuto una volta tornata a Pozzecco –. Forse avrei potuto attaccare prima il treno delle migliori, tuttavia col senno di poi è facile dirlo. Certamente ho imparato che, a volte, bisogna osare di più, ma voglio vedere il lato positivo dell’esperienza: ho centrato il minimo per i giochi».

E non è poco, visto che può preparare l’evento a cinque cerchi con maggior calma. Certo è che il suo 4’01’’66 stabilito a Budapest è un tempo più veloce dei tre fatti registrare in Ungheria da Ludovica Cavalli, azzurra approdata in finale dei 1500: la genovese aveva firmato in batteria 4’03’’81, in semifinale 4’02’’83 e in finale 4’01’’84.

La portacolori dell’Aeronautica è stata bravissima, ma anche un pizzico più fortunata di Vissa a essersi trovata in una prima serie più lenta. «Guardo comunque avanti – ha continuato la friulana –. Dopo la prova dei Mondiali sono rimasta a Budapest, dove ho seguito le gare e ho continuato ad allenarmi col mio gruppo. Ora parteciperò al meeting di Padova, poi dovrei essere al via dei 1500 a Zagabria il 10 settembre (al “Memorijal Boris Hanzekovic”, tappa del Continental Tour Gold, ndr). Avere già il minimo per le Olimpiadi mi dà serenità e mi permette di allenarmi ancora meglio».

Adesso punta a chiudere al meglio una stagione comunque positiva, dato che ha vinto il primo titolo italiano assoluto outdoor in carriera (sui 1500 a Molfetta) ed è scesa due volte sotto i 4’02’’ (ha il terzo crono assoluto tricolore di sempre). «Anche nel 2022, ai mondiali, sono sempre stata eliminata in batteria – ha sottolineato –. Ma a Eugene avevo corso in 4’07’’33. Sono contenta, così come il mio allenatore: il progresso c’è stato».

Ora via verso nuove sfide a cominciare da Padova, dove sfiderà tra le altre le azzurre Federica Del Buono e Nadia Battocletti.