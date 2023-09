Udinese: preso il danese Kristensen, pista Estève ancora in piedi

UDINE. Affare fatto. L’Udinese ha chiuso il cerchio con l’Aarhus per assicurarsi il classe 2002 Thomas Kristensen, 198 centimetri, danese, difensore duttile che sa giocare in una retroguardia a tre, tanto da aver preso il posto del neo-interista Yann Bisseck sul centro-sinistra, pur essendo destro di piede. Kristensen è costato a Gino Pozzo 3 milioni più bonus e potrebbe non essere l’unico difensore che sarà inserito nella rosa a disposizione di Andrea Sottil nelle ultime ore di mercato, visto che ieri l’Udinese ha fatto uscire James Abankwah, il classe 2004 irlandese spedito a farsi le ossa al Charlton, mentre Enzo Ebosse si sta riprendendo proprio in queste settimane, dopo l’intervento al ginocchio subito a febbraio. Ecco perché non è ancora tramontata l’ipotesi Maxime Estève, francese, anche lui del 2002 ma mancino. Il Montpellier aveva respinto l’offerta da 5,5 milioni del club bianconero che voleva inoltre posticipare il pagamento al 2024. Dovesse cambiare formula l’Udinese potrebbe catturare Estève sul filo di lana.