Redivo trascina la Gesteco a Lignano, battuta Vigevano: adesso il derby con Trieste

LIGNANO. Finali nazionali 2005; dieci anni dopo, il Campionato europeo Under 20: due eventi sui quali è impressa la firma dell’attuale presidente Ueb Davide Micalich. Kermesse che nell’ordine videro in azione, a Lignano Sabbiadoro, Gigi Datome e Simone Fontecchio, eroici venerdì 1 settembre nella rimonta dell’Italbasket contro la Serbia.

Ebbene, entro i confini della medesima località balneare e – ormai è il caso di dirlo – cestistica, sempre venerdì si è consumato un nuovo appuntamento a spicchi, anch’esso recante il marchio del numero uno delle Eagles.

Per il Memorial Bortoluzzi, dunque, il Palasport di Lignano ha visto la Gesteco vivere il proprio esordio in quest’annata ‘23/’24. L’occasione la semifinale del torneo giocata di fronte alla Elachem Vigevano dell’ex Battistini.

Senza i volti nuovi Mastellari e Berti, a riposo precauzionale, ma col suo “gaucho” Redivo in servizio a pieno regime, la squadra ducale è riuscita ad avere la meglio sugli avversari lombardi, imponendosi per 94-78.

Gambe imballate, schemi da rodare: la formazione gialloblù è un cantiere. Ma un cantiere che avanza a ritmi serrati, trascinata, là davanti, dal suo asso albiceleste. Chiusa la parentesi in Nazionale, Redivo è infatti il più in palla dei suoi: sforna assist, caracolla nel pitturato, segna a ripetizione.

Insomma, vale per due stranieri: di 32, già, 32 il suo score a fine partita. Agli occhi della “marea gialla” – circa duecento i rappresentanti sugli spalti – brilla anche il “baby” Marangon: per lui grinta, iniziativa e punti, ben 19.

Sabato, ore 19, la finalissima con Trieste, vincente in semifinale di fronte a Forlì. 80-87 il risultato in favore degli alabardati, punteggio emerso al termine di un incontro vero, spigoloso, in bilico fino alla tripla di Filloy, a 2’ dal termine, valsa il definitivo allungo giuliano.

Alle 17 l’altra finale. Biglietteria del Palasport aperta dalle 16. Su Telefriuli la differita dei due incontri.