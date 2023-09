Udinese, contro il Frosinone bada al sodo

Un punto in due partite. L’Udinese di Andrea Sottil dopo 180’ si ritrova con lo stesso bottino di dodici mesi fa. Allora alla terza giornata i bianconeri andarono a fare visita al Monza e infilarono la prima di sei vittorie consecutive.

Nessuno pretende un filotto simile (la squadra è uscita indebolita dal mercato) ma che si cominci a vincere una partita questo sì. Lo si dovrà fare magari in maniera sporca, brutta e cattiva, ma mai come in questo momento bisogna badare al sodo e lasciare perdere l’estetica anche perché – ci spiace doverlo rimarcare – la qualità è quella che è.

Sottil è stato diplomatico in sede di presentazione quando ha detto che la squadra è in una fase di rodaggio, il campionato, però, non aspetta e bisogna cominciare a mettere fieno in cascina.

IL PROBLEMA DEL GOL

Considerato che Deulofeu e Brenner non li vedremo (bene che vada) prima dell’inizio del 2024 per un po’ la coppia d’attacco sarà ancora composta da Lucca e Thauvin.

Stiamo parlando di un calciatore all’esordio nella massima serie e di un calciatore che lo scorso anno in sei mesi non è entrato nel tabellino dei marcatori e non ha fornito nemmeno un assist.

Le alternative sono Success (2 gol in due anni a Udine) e l’ultimo arrivato Davis (7 centri nella seconda lega inglese). Almeno inizialmente scordiamoci l’Udinese brillante e d’assalto della scorsa stagione, con quello che si ritrova in casa Sottil dovrà impostare partite molto tattiche, difensive, un po’ come fece Gotti quando si ritrovò in attacco con i soli Okaka e Llorente, ovvero due prime punte con le stesse identiche caratteristiche.

SCELTE

Che oggi l’Udinese sia in difficoltà lo dimostrano le scelte quasi obbligate di Sottil. C’è poca concorrenza in tutti i reparti, i dubbi riguardano solamente le due corsie esterne.

Ferreira a destra, dopo la discreta prova di Salerno, dovrebbe essere ancora preferito a Ebosele, dall’altra parte Kamara sembra offrire maggiori garanzie in chiave difensiva rispetto a Zemura. Davanti Success è in ritardo di condizione, quindi avanti con Lucca e Thauvin.

SPINTA EMOTIVA

Una vittoria oggi sarebbe una importante iniezione di fiducia per la squadra e per l’ambiente. Ieri la società ha comunicato la conclusione della campagna abbonamenti a quota 13.199. Considerato che un paio di settimane fa il muro delle 13 mila tessere era già stato superato, in quindici giorni si sono aggiunge poche unità.

Diciamo che i risultati delle prime due gare e il mercato non hanno dato alcuna spinta emotiva. I tifosi, però, in ogni caso dovranno fare il loro dovere: questa squadra va aiutata. Da subito.