Lite Governo-Coni Fvg sulla riforma dello sport

La tensione è alta, la Riforma dello sport, quella voluta dal ministro Spadafora qualche governo fa e prima del Covid nel 2019, sta per essere varata.

Le società dilettantistiche sono in ambasce, il Coni del Fvg cerca di barcamenarsi tra Roma (Governo) e la base (le centinaia di associazioni) e intanto scoppia la polemica tra il Ministro dello sport, Andrea Abodi e il presidente del Coni Fvg, Giorgio Brandolin.

Un botta e risposta duro, anche se c’è da credere che la stima e la lunga conoscenza tra l’ex parlamentare del Pd e il dirigente sportivo di lungo corso, tra qualche tempo appianeranno la tensioni.

Motivo della diatriba? L’applicazione della Riforma dello sport. Giovedì, la giunta del Coni Fvg ha indirizzato una lettera alle spcietà con l’invito a soprassedere, qualora lo ritengano,«di ottemperare alle direttive del Decreto 36/2021 e ai contenuti inserti nelle ipotesi di modifica circolanti, ma non ancora esecutive e a comportarsi come sempre».

Insomma, attendere la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, a fine settembre secondo il Coni Fvg, dell’ultimo Decreto legislativo n. 36/2021varato il 1 luglio e che finalmente dà applicazione alla contestatissima riforma.

Apriti cielo. La missiva giunge sui tavoli del ministero dello sport. E pronta arriva la risposta vergata direttamente dal Ministro dello sport. Dura.

Eccola: «Lunedì 4 settembre verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo che contiene i cinque articoli recanti misure correttive, semplificative e integrative, che hanno consentito di correggere e migliorare la Riforma dello sport.

A questo proposito si registra una comunicazione del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia del Coni che ha diffuso, in modo equivoco e sgrammaticato, anche dal punto di vista istituzionale, informazioni non corrette che rischiano di creare solo confusione e dare indicazioni non conformi alle norme dello Stato».

Poi, addirittura, la richiesta al Coni nazionale di bacchettare quello del Fvg: «Sono certoche il Comitato olimpico nazionale, informato del fatto, sia intervenuto in modo adeguato già in queste ore, per evitare violazioni della legge in questo ambito specifico, così importante per il nostro sistema sportivo», così il mistro per lo Sport e i giovani.

E il presidente del Coni, Giorgio Brandolin, che contro la riforma si sta battendo da anni e aveva per questo più volte anche minacciato le dimissioni? Non ci sta e ribatte: «Sono semplicemente l’unico che ha il coraggio di dire la verità.

È bizzarro, ma mi fa molto piacere, che il Ministero dello sport si occupoi delle lagnanze del nostro piccolo Comitato. Il Ministero dice che il 4 settebre, cioè domani, sulla Gazzetta Ufficiale verranno pubblicate le modifiche a una legge fatta male?

Ecco, abbiamo solo invitato le società, che sono disorientate da anni, ad aspettarle e poi applicarle».

Poi tre precisazioni: «Intanto ho sempre invitato tutti a rispettare la legge e, quando avremo letto le modifiche, faremo assemblee territoriali con commercialisti, tecnici abilitati e Azienze delle entrate per aiutare le nostre ocietàò ad applicarla».

La seconda: «Voglio ribadire che questa riforma rischia di mettere in ginocchio le piccole realtà, società sportive basate sul volontariato, il cardine del nostro mondo sportivo, che avranno costi lievitati per l’introduzuine della figura del lavoratore sportivo senza capire in nome di cosa: si vuole uno sport stile americano basato sui college o francese o dei paesi ex comunisti sulle scuole dello sport?».

Ricordiamo a questo proposito che a inizio agosto una novantina di società del calcio dilettanti in regione aveva minacciato di non iscriversi ai campionati proprio contro la riforma. Poi l’ultima precisazione, la terza, che sa di terzo tempo del rugby, perchè in fondo la diatriba è tra sportivi.

«Conosco da anni e stimo il ministro Abodi – chiude Brandolin – so che tra un paio di settimane sarà a Trieste alla preserntazione della Barcolana.

Davanti a un buon bicchiere della nostra Ribolla gialla sono sicuro che ci chiariremo. Ma gli ribadirò che con questa riforma lo sport non andrà lontano».