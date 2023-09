Riecco il carattere Gesteco: Pillastrini può stare tranquillo

CIVIDALE. Dal -19 al provvisorio, incredibile +4, l’agevole vittoria su Vigevano il preludio al saliscendi che è stato il derby fra le Eagles e Trieste, spumeggiante atto finale di un Memorial Bortoluzzi da ricordare, sul fronte ducale, per emozioni vissute e indicazioni registrate, in primis sul fronte conferme. Si è infatti rivisto il carattere, il buon vecchio spirito Ueb, durante la kermesse di scena lo scorso weekend a Lignano, quell’attitudine a non mollare tanto cara all’intero ambiente gialloblù.

E tanto preziosa in vista di un campionato che si prospetta complesso, per Rota e compagni, ma cionondimeno entusiasmante. Almeno stando alle premesse affiorate, di prepotenza, con la rimonta tutta grinta imbastita quando il Trofeo Butangas sembrava aver preso anzitempo la via del mare, direzione Trieste.

Col pubblico, già caldissimo, a spingere, Cividale ha così ripreso i propri avversari in corsa, in puro stile Gesteco. Grazie all’apporto evidente, fondamentale, dei suoi interpreti più rappresentativi. Eccole, quindi, le altre certezze: la garra di capitan Rota, il cuore, i punti di Miani, le sue difese.

La geniale follia di Redivo, il “gaucho” rientrato dall’Argentina già in pieno formato campionato. Ma guai a scordare il contributo degli altri elementi in forza a coach Pillastrini: da Marangon, giovanissima new entry da 27 punti in due incontri a Furin, “Bud Spencer” del pitturato, apparso pronto come non mai a ingaggiare duelli coi centri di mezza Italia. Sul piano tattico, giocoforza, si è visto meno. Anche a causa dei vari acciacchi via via emersi prima e durante il trofeo.

Berti, Mastellari, poi Bartoli e Isotta, col resto delle aquile uscito in affanno dal doppio appuntamento lignanese: è il conto richiesto dalla pre-season, un conto che la UEB confida ora di saldare nella seconda parentesi di ritiro estivo, quella al via da quest’oggi in Carnia. La supercoppa, dopotutto, incombe. Il peso degli incontri cresce.

