Una corsa contro il tempo: il Pordenone spera ancora di ripartire dall’Eccellenza

Si apre un’altra settimana cruciale per il destino del Pordenone, ancora irrisolto in questa lunga estate. L’unico aspetto certo, per ora, è che il club, dopo aver rinunciato lo scorso giugno alla serie C, ha fatto un passo indietro anche per quanto riguarda la partecipazione alla serie D.

Le parti in causa lavorano adesso per tentare un’iscrizione in extremis all’Eccellenza, con i neroverdi che tornerebbero così nel calcio regionale a distanza di 15 anni.

Prima, però, bisogna superare uno scoglio importante: domani scade il termine per il deposito dell’accordo con gli ex tesserati per la conciliazione del debito sportivo.

Si tratta di un documento fondamentale da inserire nella richiesta di ammissione al concordato preventivo, su cui dovrà pronunciare il Tribunale di Pordenone. Lo staff legale che assiste il club neroverde (formato dagli avvocati Antonio e Bruno Malattia e da Roberto Casucci) ha detto che verrà rispettato. A quanto pare non sarà firmato oggi, ma domani.

La scelta di ricominciare il proprio percorso sportivo dall’Eccellenza, invece, non dovrebbe incidere sull’orientamento dei giudici e neppure sul parere del commissario giudiziale Gianluca Vidal.

Sarebbe infatti garantita la continuità aziendale e anche nel caso in cui gli sponsor optassero per una riduzione del loro sostegno rispetto a quanto previsto in caso di partecipazione alla serie D, questo non sarebbe un problema, se non altro perché l’Eccellenza prevede esborsi decisamente minori.

Sicuramente bisogna accelerare le operazione e non tanto perché l’Eccellenza scatta domenica prossima.

Secondo indiscrezioni ci sarebbe tempo sino a fine mese per presentare la domanda di ammissione in sovrannumero, che dovrebbe essere accettata dal Comitato regionale della Figc, a quanto pare pronto ad accogliere il Pordenone qualora fosse richiesto dai vertici nazionali.

In tal caso la formazione allenata attualmente da Marcello Cottafava inizierebbe il suo percorso dopo tre giornate di campionato, ma si tratta di uno scenario accettabile e legittimo, se si considera che in serie B Lecco e Brescia sono entrate a far parte del campionato dopo quattro turni. La decisione se ammettere o meno il Pordenone al concordato richiederà qualche settimana.

Nel frattempo, in attesa di notizie, la squadra continuerà a lavorare al De Marchi. Domani pomeriggio si ritrova dopo aver chiuso la scorsa settimana con un’amichevole con il Codroipo dell’ex Luca Salgher. E’ finita 4-0 per i neroverdi con i gol di Castagnaviz, Secli, Zanotel e Martin.