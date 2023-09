Udinese con i punti di domanda: quanti dubbi watfordiani

UDINE. Quanti dubbi “watfordiani”, quanti punti domanda sul valore dei giocatori arrivati in Friuli dal possedimento inglese. Dopo le prime tre giornate di campionato è questo uno degli argomenti sul tappeto che stanno tormentando i tifosi dell’Udinese con gli occhi le giocate di Hassane Kamara, Christian Kabasele, Joao Ferreira e la prospettiva – legata alle condizioni tutt’altro che brillanti di Isaac Success e l’infortunio di Brenner – di vedere prest o con i “galloni” del titolare anche Keinan Davis, il quarto dei giocatori di movimento che la scorsa stagione vestivano la maglia del Watford, squadra arrivata solo all’11º posto (su 24 partecipanti) nella scorsa Championship, la serie B inglese.

Gli altri tre acquisti bianconeri con alle spalle trascorsi nel Watford: da sinistra Joao Ferreira, Christian Kabasele e Keinan Davis (foto Watford.com)

A livello di “caselle” occupate, i quattro riempiono i vuoti lasciati dai altrettanti big bianconeri che hanno cambiato aria, Destiny Udogie, Rodrigo Becao, Roberto Pereyra e Beto. E se in questo caso, quelli degli ex, i numeri non sono tutto – si è detto –, anche se sul piatto della bilancia del mercato sono state lasciate 116 presenze da titolari in serie A con il contorno di 20 gol e 14 assist, bisogna sottolineare che le cifre portate da oltre la Manica dai nuovi arrivati potrebbero essere anche fuorvianti. Ma meritano una riflessione.

Gino Pozzo ha deciso di sostituire Udogie con Kamara, 29enne franco-ivoriano piuttosto leggerino, in termini di impatto fisico (ancora più dell’altro mancino arrivato dall’Inghilterra, Jordan Zemura). Kamara, pagato la bellezza di 19 milioni al Watford, praticamente i soldi incassati dal Tottenham per Udogie, nell’ultima B inglese ha raccolto 32 presenze, 29 dall’inizio sulle 46 giornate a disposizione: la produzione offensiva, tuttavia, è rivedibile, nessun gol e 2 assist.

Con queste caratteristiche è difficile interpretare il ruolo di esterno nel 3-5-2 (o 3-5-1-1), il modulo bianconero. Kabasele, 32 anni suonati, ha giocato di meno, 25 “gettoni” di cui 4 dalla panchina con il contorno di un gol. Ancora meno si è visto all’opera il 22enne Ferreira che, tuttavia, ha dalla sua l’età: 5 presenze, solo 2 da titolare, durante le quali ha confezionato una rete.

Decisamente più consistente il contributo di Davis alla causa degli Hornets che lo scorso anno hanno assaggiato i metodi di ben tre allenatori Edwards, Bilic e Wilder, incapaci di correggere la rotta per riportarli almeno in zona play-off promozione. Il centravanti che era in prestito dall’Aston Villa (club che l’ha ceduto all’Udinese nell’ultima finestra di mercato per 2,3 milioni di euro) ha realizzato 7 gol in 34 partite, 28 giocate dal primo minuto.

Ma quanto valgono i gol di un bomber della Championship? O, più in generale, quanto il livello della B inglese può essere vicino a quello della serie A? La tattica e la tecnica contro le sgroppate sulle fasce e la fisicità del football dei “maestri”. Difficile dire però quanta maestria capace di competere con il nostro calcio di vertice può esserci alle spalle del dorato mondo della Premier League.