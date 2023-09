Gesteco, motore in rodaggio: «Stiamo lavorando bene»

CIVIDALE. Al lavoro da metà agosto, ora la Ueb si appresta a concludere il suo percorso di preparazione estiva. Domani la fine del ritiro in Carnia; dalla prossima settimana sarà Supercoppa.

Sarà già tempo di incontri ufficiali: in quale stato di forma, allora, i ducali marciano verso le sfide con Apu e Trieste, in programma fra lunedì e mercoledì prossimi, puntando all’esordio del 30 settembre contro Verona? Come procede la messa in moto di quegli atleti lasciati ai margini nelle amichevoli di questi giorni?

A rispondere il preparatore fisico dei gialloblù Alessandro Petronio: «La preparazione sta andando molto bene. Abbiamo fatto dieci giorni a Lignano in cui abbiamo potuto lavorare sodo.

Qui in Carnia, al fresco, stiamo andando di pari passo: oltre che sull’aspetto fisico, ci stiamo riuscendo a focalizzare anche sull’alimentazione dei giocatori».

Tutto nella norma, insomma, finora. Acciacchi compresi: «In questi giorni sono emersi alcuni affaticamenti che abbiamo preferito gestire in maniera molto prudente.

Non ci è sembrato il caso, infatti, di andare a rischiare dei danni più lunghi». Interessati da questi affaticamenti i nuovi arrivati Berti e Mastellari, esclusi dal Memorial Bortoluzzi, ma non solo: «In generale, quasi tutte le situazioni sono rientrate e i giocatori si sono riaggregati alla squadra.

L’unico che rimane ancora un po’ “claudicante” è Berti, ma pure lui è in netta ripresa e rientrerà a breve in gruppo». Fra i ducali apparsi più in forma, c’è senz’altro il “gaucho” Redivo: l’argentino, complice un’estate di servizio in nazionale, non ha mai lasciato il parquet in seguito ai play-off vissuti la scorsa annata in maglia Eagles.

«Sta lavorando molto bene, e ha lavorato molto bene anche in nazionale.

La sua gestione è un po’ diversa da quella degli altri in quanto dobbiamo far sì che mantenga la sua attuale forma il più a lungo possibile».

Preservazione, per lui, gestione, da domani, per tutto il roster gialloblù: «Una volta tornati a Cividale – spiega ancora Petronio –, la nostra priorità rimarrà la preparazione in vista del campionato.

L’obiettivo immediato è perciò quello di gestire i carichi in occasione delle prossime due o più gare di Supercoppa».

E poi? «Si entrerà sempre più in una situazione di routine, dove continueremo a lavorare molto sulla forza. Puntiamo ad avere una Gesteco al 100% già per il 30 settembre, per l’esordio in campionato: da lì in poi dovremo tenere i ragazzi in quella condizione fino al termine della stagione».