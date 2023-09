Giada Rossi campionessa d’Europa di tennistavolo paralimpico

SHEFFIELD. Giada Rossi è campionessa d'Europa di tennistavolo paralimpico. Vincendo anche l'ultima gara del suo girone finale la pongista di Zoppola, ambasciatrice della Regione Friuli Venezia Giulia, si è aggiudicata il titolo continentale per la seconda volta consecutiva e, quindi, la qualificazione alle Paralimpiadi di Parigi nel 2024.

Grande la soddisfazione del suo entourage. Quattro le vittorie in totale maturate dalla campionessa del mondo in carica, sempre più lanciata verso il Grande slam. Ormai manca solo il titolo olimpionico per coronare una carriera da sogno.