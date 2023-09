Old Wild West, primo contrattempo: Gaspardo out

L’Apu Old Wild West si sposta in Carnia per il quarto test stagionale, alle 17 a Tolmezzo contro i croati del Rijeka nell’ambito della 20ª Bsl, ma devono fare i conti con la prima tegola della stagione.

L’infortunio a Raphael Gaspardo è più serio del previsto, l’ala di Vidulis tornerà a disposizione di coach Vertemati soltanto per la prima di campionato.

LO STOP

Gaspardo si è infortunato al tendine rotuleo nel corso dell’ultimo allenamento prima del Memorial Pajetta, a cui non ha preso parte.

La situazione si è complicata quando il giocatore ha iniziato ad avvertire un dolore acuto: il controllo dei sanitari bianconeri ha evidenziato la presenza di un’infiammazione, da curare con una serie di terapie che proseguiranno per altri quindici giorni.

A conti fatti, se i tempi dovessero essere rispettati, “Gas” salterà sia i due derby con Cividale e Trieste che l’eventuale quarto di finale, e potrebbe tornare a disposizione a ridosso delle final four di Supercoppa.

Dato che per l’Apu, come per tutti i club, l’obiettivo primario è il campionato, è piuttosto facile ipotizzare che a questo punto si cercherà di portare Gaspardo in condizione per la prima giornata di campionato a Lecce contro l’Hdl Nardò.

GLI AVVERSARI

Dopo aver affrontato lo Skrljevo nella finale per il 3° e 4° posto al Memorial Pajetta, i bianconeri si misurano nuovamente contro una compagine croata.

Il Rijeka è un team che milita nella seconda lega croata, con ambizioni di promozione: dettaglio non di poco conto, visto che già i connazionali dello Skrljevo (media classifica nella prima lega croata) una settimana fa si sono rivelati avversari piuttosto teneri.

Detto che il risultato, già poco importante di per sé, è piuttosto scontato, il test odierno servirà più per capire a che punto è Udine sia dal punto di vista atletico che dal punto di vista tattico a soli quattro giorni dal primo impegno ufficiale, lunedì al Carnera contro Cividale per la Supercoppa.

INFO UTILI

L’ingresso al palasport di Tolmezzo è gratuito, mentre chi non può seguirla dal vivo può scrutare la nuova Apu sul web grazie alla diretta Facebook delle 17 sulla pagina “Che Spettacolo”, oppure in televisione alle 22.35 con la differita di Udinese Tv.

Per La cronaca la squadra bianconera, subito dopo il match, si sposterà al salone AutoTorino a Tavagnacco per l’evento “Sponsor Night”, una serata di gala con i partner dell’Apu in cui si brinderà all’imminente debutto ufficiale con Supercoppa prima e campionato poi.