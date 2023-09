È un’Old Wild West bella a metà: quando difende è un’altra musica

TOLMEZZO. Apu bella a metà a Tolmezzo contro i croati del Rijeka. Nel match inserito nel cartellone della 20ª Bsl i bianconeri disputano un primo tempo senza mordente, con troppe leggerezze, ma escono alla distanza e travolgono gli avversari.

Il gap fra le due squadre era ben noto (il Rijeka milita nella seconda lega croata) ma c’era curiosità di verificare lo stato di forma di Udine a pochi giorni dal debutto in Supercoppa contro Cividale.

Il test tolmezzino ha proposto un’Apu molto simile a quella vista nel Memorial Pajetta: più ombre che luci nei primi 20’, scotto da pagare al totale rinnovamento del team, squarci di buon basket nella seconda parte di gara, segnale confortante anche per ciò che concerne la tenuta atletica dopo sole tre settimane di preparazione.

A sinistra Caroti in palleggio, a destra coach Vertemati (foto Lodolo)

A conti fatti c’è da lavorare parecchio per trovare un’identità di squadra e la continuità nei 40’, ma non c’è da preoccuparsi perché si sapeva che a Vertemati sarebbe servito tempo.

Nella gara contro Rijeka il coach bianconero, privo dell’infortunato Gaspardo, ha scelto un quintetto iniziale composto da Monaldi, Clark, Alibegovic, Da Ros e Delia. Avvio diesel dell’Apu, poi le triple di Caroti e Clark fanno pensare a un assolo udinese.

Non è così, perché nel secondo quarto l’Old Wild West è svagata, sbaglia molto e perde tanti palloni (ben 16 alla fine): su uno di questi i croati firmano il +5 (26-31) al 17’ con la coppia Stemberger-Zelanto in contropiede.

La fotografia dell’Apu un po’ superficiale del secondo quarto è il facile appoggio a canestro sbagliato da Clark a un soffio dalla seconda sirena, errore che permette ai croati di andare al riposo avanti 33-35.

Esattamente come una settimana fa al Pajetta il prevedibile scossone di Vertemati negli spogliatoi dà la sveglia ai giocatori bianconeri, che al rientro in campo aumentano di molto l’aggressività difensiva.

In attacco ci pensano Da Ros e Delia per il sorpasso sul 38-35, mentre è la coppia Arletti-Alibegovic a fare a fette la difesa del Rijeka per il break ammazza-gara: 15 punti in due e al 27’ Udine conduce 55-39.

L’ultimo periodo è il classico garbage time, Caroti e Clark si divertono a colpi di triple e l’Apu chiude con un lusinghiero 50% da oltre l’arco, che fa il paio con un 100% dalla lunetta che non si vedeva da tempo.

Nelle battute finali c’è stato spazio anche per i giovani Dabo, Agostini e Zomero: quest’ultimo, classe 2004, è stato ceduto dalla Vis Spilimbergo all’Apu a titolo definitivo